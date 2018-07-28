通俄門關鍵證據》川普前律師驚爆：川普選前就知長子密會俄方

2018-07-28

〔編譯張沛元／綜合廿七日外電報導〕美國媒體廿六日引述消息人士的話指出，美國總統川普的前任長年私人律師柯恩宣稱，川普子女、親人與競選團隊要員在二○一六年總統大選期間就俄羅斯願提供不利川普競選對手希拉蕊．柯林頓資訊與俄羅斯人會面一事，川普事先早就知情。此一說法與川普本人、親人與幕僚堅稱川普對會面毫不知情大相逕庭，倘若屬實，堪稱是迄今川普競選團隊通俄的重量級關鍵證據。

紐約時報去年踢爆，川普長子小唐納、女婿兼白宮高級顧問庫希納以及競選經理曼納福特，曾在大選期間的二○一六年六月九日，於紐約川普大樓與俄羅斯政府律師娜塔莉亞．維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya）會面；牽線人高德史東當初找上小唐納時就透露，俄方可提供不利希拉蕊的資料以協助川普當選，小唐納則表示樂見其成。該報導是川普子女與近臣首度被點名涉及通俄。

川普斥柯恩：假爆料想脫罪

小唐納坦承有此會面，但稱會面重點是領養俄兒童；此外，川普、小唐納、律師與幕僚多次宣稱，川普對會面毫不知情。但ＣＮＮ與國家廣播公司廿六日引述消息人士的話說，現已與川普翻臉的柯恩指稱，川普對該會面早就知情，因為當小唐納告知川普俄方提議會面並獲得川普首肯時，柯恩人就在場，此外另有數人在場。

柯恩這番說詞極具重要性，倘若屬實，顯然是證明川普競選團隊與俄方串謀影響美大選的一大關鍵。只可惜，柯恩並無錄音等證據能證明所言不假。此外，柯恩去年曾在兩次國會委員會通俄門做證，消息人士透露，柯恩當時未指稱川普事先知情兒子將與俄方會面。

川普廿七日一早一口氣連發三條推文，再次否認事先知情此一會面，稱報導「可笑」、「假新聞」，還諷刺目前因詐欺等罪名而遭調查的柯恩，想靠爆假料來幫自己脫罪，以及暗示聘請希拉蕊支持者戴維斯當辯護律師的柯恩，八成是被民主黨慫恿才出此賤招。