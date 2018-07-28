巴基斯坦變天 前球星成新總理

2018-07-28

國會未過半 須籌組執政聯盟

〔編譯魏國金／綜合報導〕巴基斯坦選舉委員會二十七日宣佈，前板球明星伊姆蘭汗（Imran Khan）所屬的巴基斯坦正義運動黨（ＰＴＩ）在二十五日舉行的國民議會選舉中斬獲一一六席，躍升為國會第一大黨。然因未達一三七席多數門檻，為此必須組執政聯盟。伊姆蘭汗矢言肅貪，以「前所未有的方式治國」、尋求區域合作，並打造與美國均衡新關

係。

矢言肅貪 改善印巴關係

巴國國會有三四二席，當中二七二席為直選產生。執政的穆斯林聯盟—納瓦茲派（PML-N）僅取得六十四席，中間偏左的巴基斯坦人民黨（ＰＰＰ）拿下四十三席。ＰＴＩ表示，已排除與ＰＰＰ合作的可能。

這是巴國首次在投票結束兩天後才公布選舉結果，原因是發生技術問題，必須改以人工計票，但空前的延宕已損及選舉的合法性。PML-N與ＰＰＰ指控作票與軍方干預，PML-N表示，拒絕接受選舉結果。

終結兩大家族把持政壇

這是巴國獨立七十一年來連續第三次的文人政府選舉，也是第二次政黨輪替，巴國軍方直接、間接掌權近半世紀，直至二○○八年結束。ＰＴＩ的勝選也代表數十年來，PML-N與ＰＰＰ輪流執政的局面告終。前者領袖為貪瀆入獄的前總理納瓦茲．夏瑞夫，後者為遇刺喪生的前總理班娜姬．布托之子札達里。巴國分析家希迪卡指出，ＰＴＩ的表現超乎預期得好，乃因「軍方、法界以及中產階級支持，這是一場中產階級革命」。

當務之急 避免貨幣危機

一九九二年帶領巴國板球隊贏得世界盃冠軍的伊姆蘭汗提早於二十六日宣布勝選，六十五歲的他矢言終結貪污，強化政府效能，打造「伊斯蘭福利國」。不過，他要改革得需先掌控第一大省旁遮普議會。該省人口佔巴國逾兩億人口中的六十％，逾三十年來為夏瑞夫家族所控制，在該省議會選舉中，ＰＴＩ在二九七席中拿下一一七席，PML-N為一二七席，皆未過多數門檻。

伊姆蘭汗曾批評，美國對待巴國如同傭兵，讓巴國受苦。他沒有具體著墨如何改善與美關係。他也向宿敵印度伸出橄欖枝，呼籲印度「朝我們前進一步，我們將朝你們前進兩步。」伊姆蘭汗的當務之急，是避免巴國出現貨幣危機。巴國盧比自去年底至今重貶四次，恐需尋求國際貨幣基金紓困。