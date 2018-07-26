川普一言堂? 白宮擬不再公開總統與外國元首通話紀錄

2018-07-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿五日獨家報導，白宮打算不再公開共和、民主兩黨政府行之有年的總統與外國領袖通話「宣讀」（readouts）簡報，預計近日公告此事。儘管未直說原因，但疑似和川普上任後矢言創造一言堂並設法淘汰令他不滿的「假新聞」有關。

據ＣＮＮ所知，白宮發言人桑德絲將於下次記者會公佈這項決定。白宮先前公告的最後一份宣讀資料，是上月十六日川普恭喜匈牙利總理奧班（Viktor Orban）連任組閣；若正式喊卡，白宮日後還是會做簡報，但將只給政府機構的顧問參考；媒體若有興趣並提出要求，白宮將再選擇性地釋出另一版本。

白宮宣讀簡報披露美國總統與外國元首通話紀錄時，通常提及通話主題並附上摘要，但避免放上具體細節或通話雙方歧見；他國領袖通常也發布自家版本，偶爾可見各自表述現象，語調、重點和白宮發布的版本有所出入。但《華盛頓郵報》去年八月曾公開川普和澳洲、墨西哥領袖「讓他難看」的通話全文，除引發白宮圍剿，也讓川普改用私人手機與部分外國領袖通話；但此作法不僅違反慣例，不利官方資料存檔，更引發疑慮。

《紐約時報》廿四日也將川普十九日在總統專機「空軍一號」上為收視頻道引發「騷動」的消息傳開。據報導，因不滿第一夫人梅蘭妮亞的機上電視被轉到專做「假新聞」的ＣＮＮ，川普對「違規」的白宮隨行人員咆哮，重申上機就得看他鍾愛的福斯新聞。福斯和ＣＮＮ並列美國兩大新聞頻道，白宮官員當晚就把上述教訓列為日後「標準作業程序」。