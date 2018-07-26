魚與熊掌? 伊凡卡品牌收攤

2018-07-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國第一千金、川普總統長女伊凡卡．川普廿四日宣布結束其同名時尚品牌Ivanka Trump，以便更專注於擔任白宮顧問的現職。伊凡卡的同名品牌在其父入主白宮後經常成為政治抵制對象與被質疑有利益衝突，她本人在進入白宮任職後便退出品牌經營管理，如今更直接將該品牌收掉。

伊凡卡在聲明中解釋，收掉品牌的理由，在於值此她將事業重心轉往華府十七個月後，她不確定自己日後是否會重返時尚業，但確信自己的未來是在華府擔任公職；她還說，收掉同名品牌對工作團隊與事業夥伴而言是公平的結果；Ivanka Trump品牌總裁克萊姆則說，此一決定對伊凡卡來說並非易事。紐約郵報引述消息人士的話指出，該品牌會「儘快」關閉，十八名員工將會被資遣。

伊凡卡日前曾鼓勵美國企業誓言雇用美國勞工，但她自己的同名品牌卻被批評過去曾在中國工廠由中國工人生產商品，以及中國等外國政府為了拍川普馬屁而圖利伊凡卡的品牌。華府非營利監督組織「華盛頓公民責任與倫理」（ＣＲＥＷ）今年五月披露，中國批准伊凡卡同名品牌的五項新商標申請案，時間點赫然是川普突然態度逆轉對中國中興通訊解禁前數日。

中價位的時尚品牌Ivanka Trump主要客層為上班族女性。Ivanka Trump的銷售量在川普當選總統的二○一六年一度激增，但在川普正式就職後卻因反川普運動而下跌，Ivanka Trump為此收掉不少零售點。

儘管伊凡卡稍後任命他人經營此時尚品牌，但利益衝突批評依然不斷，遑論還有豬隊友火上加油，像是川普顧問康威女士曾在電視專訪中呼籲大家去買Ivanka Trump的產品，以及川普本人在推特上批評撤掉該品牌的百貨公司Nordstrom，認為Nordstrom的作法對伊凡卡不公平。