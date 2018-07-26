喬玩伴女郎封口費 川普錄音流出

2018-07-26

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普的前私人律師柯恩（Michael Cohen）二十四日提供美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）一段他與川普討論支付封口費給前花花公子玩伴女郎麥克道格（Karen McDougal）的秘密錄音，顯示川普當時顯然已經知道麥克道格將她與川普婚外情的故事賣給媒體，以及要花錢換其噤聲之事，但是從錄音內容無法斷定川普指示柯恩要以現金或者支票支付。

紐約時報二十日披露柯恩秘密錄下他二○一六年九月與川普討論支付麥克道格封口費的對話，柯恩的律師戴維斯（Lanny Davis）二十四日提供ＣＮＮ其中一段錄音。在這段時有模糊的錄音中，柯恩告訴川普要設立一家公司付錢給「美國媒體公司」買下麥克道格故事，川普問道「付什麼錢？」柯恩說「我們得付錢」，然後川普聽起來是說「付現金」，柯恩接著連說兩次「不」。對話中可聽到「支票」一字，但是不清楚是誰說的。

聽不出付支票或現金

川普的律師團隨即也公布錄音內容抄錄本，柯恩向川普提到要成立公司付錢時，提到「我們的朋友大衛」，可能意指ＡＭＩ執行長大衛．佩克。川普還說，「那你要付多少……一五○……」，柯恩回答「是」。

ＡＭＩ為國家詢問報母公司，在柯恩與川普討論支付封口費前一個月，才與麥克道格簽下協議，以十五萬美元買下她宣稱與川普有婚外情的故事，但是從未刊登。

柯恩公布這段錄音，加深他與川普的反目相向。錄音內容顯示，柯恩談到付錢買麥克道格的故事時，川普並不驚訝，顯示他已經知情。

紐約時報指出，這段錄音無法明確回答，當時身為總統候選人的川普，是否指示柯恩付現金或支票。兩陣營對此也各說各話。