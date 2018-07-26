中國抓小放大 武漢生物問題疫苗更多

2018-07-26

長春長生停產 母公司停牌

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國當局證實，生產問題疫苗引爆民怨的「長春長生生物科技」董事長高俊芳等十五名高層，二十四日已遭刑事拘留，該公司全面停產；其母公司「長生生物」二十五日在深圳證交所停牌（暫停交易），二十六日起列為風險警示（ＳＴ）股票。不過，沸騰的民怨並未因此降溫，官方也持續控管輿論，全面封殺非官媒發布的疫苗相關新聞，嚴審社群媒體言論。

與此同時，再有媒體踢爆，中國國家食品藥品監督管理局（食藥監）去年十一月發布的通告指稱，「武漢生物製品研究所」的兒童疫苗「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗（百白破疫苗）」同樣檢驗不合格，問題疫苗數量高達四十萬五百二十支，比「長春長生」的二十五萬兩千六百支還要多，但食藥監對「武漢生物」的行政處罰只有「罰款和沒收違法所得」，不僅拒絕透露罰款金額，也未公布行政處罰決定書。

武漢生物隸屬中國國企

由於「武漢生物」隸屬中國國企「中國生物技術股份有限公司」，「中國生物」是中國最大疫苗生產商，「武漢生物」則是中國最大的「百白破疫苗」生產公司。許多中國網友質疑，當局大舉查辦「長春長生」根本是「抓小放大」，「武漢生物」被輕罰，原因或許與其國企背景有關。

香港大學新聞及傳媒研究中心「微博放大鏡」研究團隊指出，中國當局目前審查社群媒體言論的程度，比二○一六年爆發類似疫苗醜聞時還要嚴格，微博出現「疫苗」兩字而被禁的貼文為數最多。