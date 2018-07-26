產子早夭 荷蘭威而鋼試驗喊卡

2018-07-26

妊娠毒血症平安產子 卻有11例嬰兒夭折

〔編譯周虹汶／綜合報導〕看中「威而鋼」（Viagra）的擴張血管功效，荷蘭阿姆斯特丹大學醫學中心與該國十家合作醫院，二○一五年起策劃讓九十三名腹中胎兒發育遲緩的孕婦服用，盼藉此讓她們的寶寶獲得更多血流而茁壯，卻發生十一名新生兒出現肺高壓而早夭的悲劇。眼見夭折率意外提高，整起原本預計進行至二○年的臨床試驗，廿三日宣告已於上週緊急暫停。

患有高血壓、糖尿病、子癇前症等問題的母體，因母親營養不良或胎兒缺氧，皆可能造成宮內生長受限，但無解。其中昔稱「妊娠毒血症」的子癇前症成因不明，但科學界目前認定為胎盤的血管發育不健全所引發，可使胎兒因血液循環受阻而生長遲緩，同時嚴重影響孕婦健康。

學名藥名「西地那非」（Sildenafil）的威而鋼可擴張血管，為男性重振雄風利器，也被山友用來預防高山症。科學家發現，它似乎也有助血液流入胎盤，可帶動原本無法從胎盤取得足夠營養或氧氣，以致發展遲緩的胎兒生長，孕婦服用應可避免胎死腹中，或嬰兒出生後早夭。

前述研究團隊因此找來一八三名十八至卅週單胎孕婦配合，其中九十三人從孕期第卅二週服用每天三次、一錠廿五公絲的威而鋼，另九十人則吞安慰劑當對照。結果，準媽媽們的健康狀況如昔，但實驗組嬰兒有十九名早夭，其中十一人疑似死於肺部內血壓過高的肺高壓症狀；另有六名寶寶也有肺病，所幸最後存活。

對照組則有六名嬰兒死亡，但無關肺病，且生來就有肺部問題的另三名寶寶皆幸運存活。目前還有十至十五名受試但尚未生產的孕婦，為肚裡胎兒健康擔憂。在荷蘭領導研究團隊的婦科醫師甘斯沃爾特（Wessel Ganzevoort）對此結果感到震驚，呼籲全球相關計畫全數喊停。

結果和紐澳英大相逕庭

這項結果和紐西蘭、澳洲、英國的研究大相逕庭，這三國孕婦服用威而鋼後，對胎兒無益卻也無害。美國專家因此呼籲，應檢視荷蘭研究的用藥劑量、時機及照料受試者的方式，才可能得知發展迥異的關鍵因素。