新疆大監獄 去年23萬人被捕

2018-07-26

較前年暴增730% 起訴率增幅更高達422％

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國非政府組織「中國人權捍衛者」（ＣＨＲＤ）二十五日公佈彙整的官方數據指出，隨著中國政府在新疆地區加強鎮壓，當地去年的逮捕量暴增逾七百三十％，共逮捕二十二萬八千人，是全中國逮捕人數的五分之一，起訴率增幅更高達四百二十二％。批評者抨擊，中國已變成「警察國家」，新疆已成為一座監獄，迫害人權已是常態。

ＣＨＲＤ指出， 二○一七年新疆當局以刑事起訴逮捕近二十二．八萬人，全中國約二十一％的逮捕在當地發生。新疆人口約兩千兩百萬，僅佔中國近十四億人口約一．五％，維吾爾族穆斯林約一千兩百萬人，但起訴比例竟達十三％。

另外，報告也指出，中國的起訴率高達九十九％，幾乎人人都可能被起訴。新疆的起訴增加與其人口不成比例，去年的起訴率比前年暴增四百二十二％。一三至一七年間的逮捕率增加三○六％，儘管一六年逮捕及起訴率曾分別下降二十％及十五％。

在新疆舉凡瀏覽國外網站、與海外親友對話等都有可能遭到關押。一名維吾爾人告訴ＣＨＲＤ，他的叔叔要求朋友幫忙下載歌曲到手機，當他借手機給人播音樂受到舉報，他因播放禁止內容受七年徒刑。

其他維族人則揭露，十年前有鄰居因參加韓語課遭到拘留。有人的兄弟被判坐牢，僅因他的前同學遭到拘捕。他與該同學還是男孩時曾觀看一部影片，激勵他們誓要變強，且要造成「種族事件」。

聯合國將檢視中國種族歧視

ＣＨＲＤ研究員法蘭茜指出，這些資料來自中國政府本身，必定迫使國際社會行動。維族等少數族群被迫進入集中營，因種族及伊斯蘭信仰等原因無端受到刑事起訴，世界無法坐視不管。聯合國將於八月十日起，對中國種族歧視進行檢視。美國國務院正舉行首次宗教自由高峰會，一個國會委員會也正就新疆情況召開公聽會。

人權團體痛批，中國對新疆的鎮壓已超過限度。中共新疆黨委書記陳全國加強宗教及文化表達掌控。當地十七歲以下居民被禁止進入清真寺，或不准前往麥加等地參與未授權的朝聖。伊斯蘭名稱、鬍子、面紗及長裙據報導均屬違法。倡議人士及研究人員表示，至少有數萬維族人於「再教育營」受到關押。