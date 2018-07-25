北韓飛彈試射場拆了 兌現川金會承諾

2018-07-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國智庫「北緯三十八度」（38 North）分析廿至廿二日衛星影像後指出，外界視為北韓洲際彈道飛彈試射場的西海衛星發射基地正現拆除跡象。南韓情報部門廿四日也證實，捕捉到北韓拆除該基地內大型塔台的跡象。北緯三十八度指出，這是北韓領導人金正恩在上月與美國總統川普進行「川金會」後，實現川金會承諾的「重要第一步」，也是顯著的「信心建立措施」。

洲際彈道飛彈發展基地

北緯三十八度網站指出，據商業衛星影像，北韓西北岸的平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射基地正拆除一處垂直組裝大樓，與一座火箭引擎試驗台。因當地早是外界認定北韓發展洲際彈道飛彈計畫的基地，而火箭推進試驗台正是先前用於測試液態燃料引擎的重要設備；又川普在川金會後說過，金正恩已承諾摧毀一處「重要」的飛彈引擎試驗地，北緯三十八度的北韓事務專家貝穆德茲因此相信，這是北韓的「信心建立措施」。

西海衛星發射基地二○一二年起即為北韓發射火箭的主要據點，在一二年與一六年分別發射「光明星三號」與「光明星四號」衛星。但美國始終認定，北韓乃為研發彈道飛彈技術而發射衛星，尤其當地距離寧邊核設施僅約七十公里。

據韓聯社報導，南韓情報機構正分析北韓上述動向，是否意味北韓希望繼續與美國保持對話。但不願具名的一名南韓政府官員表示，從西海基地內還堆積有一些建材的狀況研判，斷言北韓已著手拆除為時尚早。南韓國家安全辦公室副主任南侯沛則說，相信北韓正朝無核化步步邁進。

美國非營利組織「詹姆斯．馬丁防擴散研究中心」資深研究員韓漢姆雖肯定北韓舉措，但也質疑這只是最低水準，「除非他們拆除整個據點，它仍會是北韓太空發射的首要地點」，畢竟金正恩曾說過，北韓已從技術測試走向大量製造，因此「若對該引擎設計有信心，北韓就不再需要西海引擎試驗台」。

一位不具名美國國防官員告訴法新社，在監督北韓棄核的過程中，西海發射場並非優先要務，「也就是說，它不在雷達上（指地位不重要）。」

駐韓美軍司令布魯克斯上週表示，北韓已經有二三五天沒有挑釁，來自平壤的安全威脅已經降低。南韓國防部廿四日說，正考慮試行撤回部分駐紮在非軍事區的軍隊，以落實「文金會」把當地轉化為和平地帶的共識，期能帶動雙方進一步擴大撤軍。