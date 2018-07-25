抗議假疫苗 家長被公安帶走

2018-07-25

上網呼籲家長站出來 網路被切斷

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國假疫苗事件持續延燒，「長春長生生物科技」股價二十四日在深圳證交所暴跌十％，自七月中旬起已應聲折半，損失十八億美元（約五百五十七億台幣）。在民怨沸騰同時，中國官方竭力控管輿論，刪除不利當局的假疫苗、毒奶粉相關文章，甚至直接登門帶走企圖組織維權抗議行動的家長。

被要求矛頭不指向黨和政府

港媒報導，重慶市民啟靖原本計畫二十三日前往當地衛生局抗議，未料當天上午九時直接被公安登門帶走，直到下午一時才獲釋。啟靖表示：「他們主要的意思就是不要把矛頭指向黨和政府，而是要指向生產假疫苗的企業，還有不准數十個人一起到政府機關和當局理論。」啟靖還指出，另一名發起人截至二十三日下午四時許仍失聯。

啟靖的三歲女兒上月疑似因施打問題疫苗，反覆發燒了半個月並咳嗽，啟靖對於當局在問題疫苗醜聞爆發後，卻不提問題疫苗的遺害，相當不滿，遂於網上發文呼籲「成立重慶地區假疫苗受害群眾維權組織」，要求每一個父母都應該勇敢的站出來，給子女最基本的生存權。而該篇貼文發出不久後，啟靖家中的網路隨即被切斷。

種種跡象顯示，中國對假疫苗事件相關輿論管控未鬆手，竭力刪除不利當局的相關文章；一則揭露三聚氰胺毒奶粉事件相關人物現況的文章，二十三日短暫在網上流傳後迅速被刪。該篇由網名「令孤」在中國社群平台撰寫的《我的奶粉我的園，我的藥酒我的苗》文章指出，三鹿奶粉黑幕被揭開後，時任國家質量監督檢驗檢疫總局局長李長江引咎辭職，時任國家藥監局食品安全協調司司長孫咸澤遭記過處分，但根據《行政機關公務員處分條例》，受處分十二個月期滿後，晉升不再受影響。

實際上，李長江其後出任全國「掃黃打非」工作小組的專職副組長，直到七十三歲才退休；孫咸澤二○一二年八月則升任藥監局副局長。反倒是揭發整起事件的上海東方早報記者簡光洲，最後選擇離開媒體業，轉行公關公司工作。