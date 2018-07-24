東京抗暑對策 攸關奧運成敗

2018-07-24

〔駐日特派員林翠儀／東京二十三日報導〕日本今夏持續高溫引發國際社會擔憂，兩年後的東京奧運會可能會「熱死人」。身為東道主的東京都知事小池百合子今天表示，抗暑對策是二○二○年東奧能否開辦成功的關鍵之一，東京都將「軟硬兼施」，利用江戶時代的抗暑智慧結合新科技，盡一切努力讓運動員、加油者及觀眾在舒適環境下比賽和觀賽。

東奧將於兩年後的二○二○年七月二十四日開幕，就在開幕倒數前兩年的二十三日正午，東京氣溫飆破攝氏四十度，締造東京觀測史上新紀錄。由於東京都心還有建築物造成的「熱島效應」，國際輿論擔心二○年的「酷暑奧運」可能會爆發死亡災情。

硬體採用奈比科技抗暑

小池二十三日應日本「公益財團法人對外新聞中心」（ＦＰＣＪ）邀請，向駐日外國記者說明東奧籌辦重點。她表示，抗暑對策是東奧能否順利舉行的關鍵之一，東京在硬體方面的抗暑對策，包括以奈米科技開發的微霧降溫設備，以及「遮熱性鋪裝」道路可讓路面降溫約八度。「遮熱性鋪裝」是指在路面塗上反射材質，阻擋陽光中的遠紅外線。日本全國及東京都兩年前便開始利用這項技術，改善全國馬拉松賽使用的道路。東京都估計將鋪裝一百四十公里長的道路，今年編列預算達七十億圓（約十九．六億台幣）。

軟體部分，小池表示，部分比賽將提早在清晨舉行，時間最早的是男子五十公里競走項目，將提前至六點在皇宮前開跑。對此，國際奧委會（ＩＯＣ）已於十八日召開執行委員會，同意東京的變更請求，包括壘球賽提前在奧運開幕前的七月二十二日於福島舉行，人氣最高的馬拉松比賽將在清晨七點開跑。

運用江戶時代智慧 潑水降溫

小池還提到江戶時代民眾的生活智慧，例如夏季時期家戶早晚都會在門口「潑水」降低溫度；江戶時代用來遮陽的竹簾和蘆葦簾，也讓現代日本頂尖科學家讚嘆不已。