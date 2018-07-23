好萊塢超市槍響 女經理中彈亡

2018-07-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國加州洛杉磯市二十一日發生挾持事件，一名年約二十八歲的非裔持槍男子槍傷祖母和疑似女友後，為躲避警方追緝，逃進好萊塢地區一家喬氏連鎖超市（Trader Joe’s）躲藏，挾持店內四十至五十名民眾為人質，與警方對峙長達三小時，並在與警方駁火時造成一名女性員工中彈身亡。嫌犯最後自己戴上手銬投降。

洛杉磯警方表示，嫌犯先是於下午一時半許在南洛杉磯街角連開七槍，射傷七十八歲的祖母，同時傷及一名年輕女性，逼迫她進入祖母的汽車，隨後駕車逃逸，與警方展開追逐。期間他朝警方開了數槍，不慎撞上銀湖區（Silver Lake）的喬氏連鎖超市外的電線桿，接著逃進店裡挾持顧客與店員。

警方出動特種武器與戰術部隊（SWAT）包圍超市。警方與目擊者描述，該名男子與警方駁火時，警方子彈射穿超市玻璃門，嚇得人質驚慌尋找掩蔽 。在三小時對峙期間，有人爬窗脫逃，有人躲進房間以障礙物擋住門口。當時大批警消人員及十八輛救護車在場待命，為大規模死傷作準備。

嫌犯於下午六時三十分許與警方談判後釋放部分人質，自銬走出門口投降。警方指出，兇嫌在駁火時手臂受傷，期間女門市經理柯拉度（Melyda Corado）中彈身亡，但她是被槍手或警方子彈射殺迄今未明。人質中有六人送醫，所幸均未受重傷。嫌犯祖母已動手術，狀況危急。

目擊者費爾德回憶，槍手邊走邊開槍，到後面抓人質，店員從後面緊急出口逃出，看到地上到處是血。對此，美國總統川普推文表示密切關注。洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）則在事後讚揚現場警消人員的英勇行徑，並向死者致哀。