日開發AI診斷早期胃癌 確診率達8成

2018-07-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本國家級研究機構廿一日宣布，已成功運用人工智慧（ＡＩ）發現早期胃癌，且確診率可達八十％，不輸給經驗老到的醫師。鑑於胃癌乃日本主要死因之一，每年約十三萬人罹患、約五萬人死於胃癌，即使做過內視鏡檢查，未能發現的機率仍約五％到廿五％。這項技術突破將有助於癌症早期發現、早期治療，若能儘快成為協助醫師診斷的設備，將可提高病患存活率。

日本國立「理化學研究所（理研）」和「國立癌症研究中心」指出，ＡＩ只需○．○○四秒，即可從一張內視鏡圖像診斷出是否罹患早期胃癌或正常。該研究團隊準備了由胃鏡拍攝的兩百張圖像，其中一百張為發生早期胃癌的圖像，另一百張則為正常的胃部組織。ＡＩ經深度學習（ＤＬ）後，可正確發現八十％的胃癌，判斷正常組織的正確率更達九十五％。

這種藉由接受深度學習的ＡＩ迅速發現是否罹患胃癌的內視鏡圖像診斷方式，不僅可減輕執行內視鏡檢查的醫師負擔，還能在進行檢查的同時讓ＡＩ判定圖像，對疑似可能的部位做更仔細的檢查。

早期胃癌症狀並不明顯，但治療後的存活率很高，但即使是專家或經驗豐富的醫生，也不容易分辨是發炎或早期癌症。國立癌症研究中心引述二○一六年一月公布的大規模研究結果，顯示五十八．二％癌症患者有機會存活十年，五年存活率可到六十三．一％。

在疾病進展（ＤＰ）程度上，所有種類的癌症若能在第一期就發現，五年存活率可達九十．一％，十年存活率也有八十六．三％。不過，由於第四期癌症（癌症共分五期）時，癌細胞已擴散至其他組織或器官，故五年存活率僅約十七．四％，十年存活率更只有十二．二％。