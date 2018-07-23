老友轉交短箋 促使梅克爾力救劉霞

2018-07-23

〔編譯魏國金／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞在遭軟禁八年後，十日終於獲准前往德國。香港南華早報二十二日報導，去年四月德國吟唱詩人比爾曼（Wolf Biermann）將劉霞希望離開中國赴德的短箋，交給老友德國總理梅克爾，「我一直與梅克爾有聯繫，她成長於獨裁統治時期，她深知這意謂什麼。」德國長達十五個月積極營救劉霞的「安靜外交」，從此展開。

二○○九年被判刑十一年的劉曉波，一○年獲頒諾貝爾獎，隨後劉霞遭軟禁。儘管受到西方關注，但他們拒絕離開中國。一三年，劉霞胞弟劉暉因詐欺罪被判十一年；一六年九月劉父過世，翌年其母也離世，使得她的悲傷達到臨界點。去年三月，她終於告訴劉曉波，她已改變留在中國的心意。四月九日，劉霞致函中國官員，要求允許她與丈夫、胞弟前往德國治療，副本並交給梅克爾。

柏林與北京隨即展開檯面下的會談，但劉曉波被診斷肝癌末期。與此同時，柏林的重量級知識份子團體持續進行遊說、號召抗議、提出陳情，並宣傳劉霞處境以喚起公眾關注。之後，德、美醫師獲准前往評估劉曉波的病情，力促讓劉曉波出國治病，但他仍於去年七月病逝。

柏林全球公共政策學院副主任金澤巴赫（Katrin Kinzelbach）指出，德國外交官持續嘗試拜訪劉霞，德國和美國特使也持續向中國外交部與公安部施壓，要求給予劉霞護照。其他的外交努力還包括正式的抗議函與要求、兩國元首間與外交官間在高峰會或訪問中的談判，以及德國外交部提供簡報給其他部門首長，希望他們訪問中國時提出該議題。

去年九月，中國首度承諾劉霞，只要劉暉留下，她將可以離開。今年二月，一名官員告訴劉霞，她可以在四月底前出國。隨著時間逼近，德國大使柯慕賢（Michael Clauss）公開呼籲讓劉霞出國就醫。劉霞摯友、流亡德國的中國作家廖亦武也公佈電話錄音。絕望的劉霞說，她準備「死在家裡」以示抗議。

五月梅克爾訪問北京，當面向中國國家主席習近平要求讓劉霞赴德。七月六日，劉霞終於拿到護照，德方也在同日核發簽證，最終讓劉霞在極少人知悉的情況下飛往歐洲。

  • 劉霞赴德。（美聯社檔案照）

    劉霞赴德。（美聯社檔案照）

  • 德國吟唱詩人比爾曼十三日在柏林舉行的劉曉波逝世週年追思會上彈唱。（歐新社檔案照）

    德國吟唱詩人比爾曼十三日在柏林舉行的劉曉波逝世週年追思會上彈唱。（歐新社檔案照）

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