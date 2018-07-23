老友轉交短箋 促使梅克爾力救劉霞

2018-07-23

〔編譯魏國金／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞在遭軟禁八年後，十日終於獲准前往德國。香港南華早報二十二日報導，去年四月德國吟唱詩人比爾曼（Wolf Biermann）將劉霞希望離開中國赴德的短箋，交給老友德國總理梅克爾，「我一直與梅克爾有聯繫，她成長於獨裁統治時期，她深知這意謂什麼。」德國長達十五個月積極營救劉霞的「安靜外交」，從此展開。

二○○九年被判刑十一年的劉曉波，一○年獲頒諾貝爾獎，隨後劉霞遭軟禁。儘管受到西方關注，但他們拒絕離開中國。一三年，劉霞胞弟劉暉因詐欺罪被判十一年；一六年九月劉父過世，翌年其母也離世，使得她的悲傷達到臨界點。去年三月，她終於告訴劉曉波，她已改變留在中國的心意。四月九日，劉霞致函中國官員，要求允許她與丈夫、胞弟前往德國治療，副本並交給梅克爾。

柏林與北京隨即展開檯面下的會談，但劉曉波被診斷肝癌末期。與此同時，柏林的重量級知識份子團體持續進行遊說、號召抗議、提出陳情，並宣傳劉霞處境以喚起公眾關注。之後，德、美醫師獲准前往評估劉曉波的病情，力促讓劉曉波出國治病，但他仍於去年七月病逝。

柏林全球公共政策學院副主任金澤巴赫（Katrin Kinzelbach）指出，德國外交官持續嘗試拜訪劉霞，德國和美國特使也持續向中國外交部與公安部施壓，要求給予劉霞護照。其他的外交努力還包括正式的抗議函與要求、兩國元首間與外交官間在高峰會或訪問中的談判，以及德國外交部提供簡報給其他部門首長，希望他們訪問中國時提出該議題。

去年九月，中國首度承諾劉霞，只要劉暉留下，她將可以離開。今年二月，一名官員告訴劉霞，她可以在四月底前出國。隨著時間逼近，德國大使柯慕賢（Michael Clauss）公開呼籲讓劉霞出國就醫。劉霞摯友、流亡德國的中國作家廖亦武也公佈電話錄音。絕望的劉霞說，她準備「死在家裡」以示抗議。

五月梅克爾訪問北京，當面向中國國家主席習近平要求讓劉霞赴德。七月六日，劉霞終於拿到護照，德方也在同日核發簽證，最終讓劉霞在極少人知悉的情況下飛往歐洲。