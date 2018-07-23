捧習急降溫 「習核心」標語全撤

2018-07-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國政府繼禁止各省擅自張貼、懸掛國家主席習近平的肖像，並要求各宣傳機構撤下習肖像之後，日前再以內部文件通知轄下單位一週內撤除中共第十九次全國代表大會的相關政治性橫幅、落地看板等宣傳品，包括「以習近平同志為核心」等十五種標語口號，並將接受檢查。分析指出，此舉應是在中共對習近平的吹捧快速降溫下的作為，也顯示北戴河會議前捧習熱遭急凍。

潑墨習肖像 董女遭送精神病院

與此同時，美國之音（ＶＯＡ）中文網二十二日披露，向習肖像潑墨的女子董瑤瓊，十六日被上海警方送回老家湖南省攸縣，在當局安排下與母親周蓮嬌、弟弟董瑤龍見面，隨後便被送往湖南省株洲市第三醫院（精神病院）。曾聲援女兒的董父董建彪則被嚴密監控，無法與外界聯繫。

中國數字時代網二十一日刊出北京市順義區社會宣傳環境布置工作領導小組辦公室十三日發佈的《關於開展近期重大環境布置的通知》，聲稱按照市委要求，十九大標語口號不再保留，要求各單位十三日至二十日撤除十九大前的口號圍擋、高桿立柱、橫幅、落地看板和宣傳欄，相關標語口號包括：以習近平新時代中國特色社會主義思想為行動指南，為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥；更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，奮力奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利等共十五種。

湖南籍女子董瑤瓊本月四日在上海直播朝習近平宣傳畫像「潑墨」過程，表達對「獨裁暴政」不滿，引發海內外人士效法，迫使官方緊急撤下習肖像。美國之音近日在北京、天津、黑龍江、內蒙古、貴州等地發現，習近平宣傳畫和以往隨處可見的政治標語已被緊急撤下。董建彪披露，事發後曾有上海警方上門，指其女攻擊國家領導人，並詢問家族精神病史，但董否認家族有精神病史。

據報導，因多年堅持上訪維權而被六次關進精神病院的蘇州退伍軍人朱永健表示，董瑤瓊和他本人，以及許多其他被送進精神病院的維權人士的情況相似，均屬政府行為。朱在精神病院中遭強力綑綁，並被大劑量灌服抗精神病藥物，後來又被送進拘留所和勞教所。他直到出獄後才看到自己的「精神疾病司法鑑定書」。