抗議1年 印度免除衛生棉奢侈稅

2018-07-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕在婦女權益倡議人士和「寶萊塢」知名藝人大聲疾呼下，印度政府廿一日宣布，生理期女性必需品─衛生棉將改為免稅，獲得各界廣泛肯定。致力提升女性經期衛生意識的慈善團體Sachhi Saheli創辦人辛赫（Surbhi Singh）表示，此舉有助於女性繼續就學與就業，落實正確衛生習慣，展現她們真正潛在的「女力」。

有助女性就學就業 落實正確衛生習慣

印度政府去年七月起開始徵收商品與服務稅（ＧＳＴ），衛生棉等女性用品遭課徵十二％稅率，引發示威、請願和法律挑戰，抗議人士質疑政府為何將女性生理用品視為應課稅的奢侈品，而非保險套之類的免稅必需品。印度最大在野黨「國民大會黨（ＩＮＣ）」國會議員德芙（Sushmita Dev）提出請願，要求減免對衛生棉課稅。她說，全印度有多達七成婦女買不起衛生棉。

7成婦女買不起衛生棉

這項網路請願活動獲得廣大迴響，逾四十萬人連署。婦運人士估計，由於各種因素而無法取得衛生棉的印度婦女高達八成，取消對衛生棉課稅，可排除讓女孩接受教育的一大障礙。月事來潮乃印度女孩輟學主因之一，青春期女學生往往因為缺乏乾淨生理用品而被迫待在家。此外，月經在印度遭污名化，以及非大城市的公立校園內廁所不足也是主因，這也是南亞國家常見情況。

印度女性經期時遭遇諸多挑戰，尤其在鄉村地區，欠缺衛生意識又買不起衛生棉，許多婦女只能以不衛生的衣物或破布權充，增加感染和罹病風險。今年稍早公布的全國性調查顯示，印度十六至廿四歲的年輕女性中，有將近六十％無緣使用衛生棉，在中部及東部幾個較貧困的邦更高達八十％。ＧＳＴ被視為印度當代最大規模稅制改革措施，卻導致這種情況雪上加霜。

寶萊塢紅星庫瑪（Akshay Kumar）主演的電影「護墊俠（Pad Man）」今年初上映，首度碰觸印度對經期衛生的禁忌話題，引發社會廣泛討論。他也是推廣婦女經期衛生、提升衛生棉使用率的「Niine運動」倡議重要推手。印度政府已就稅制做出許多修正，調降近九十種主要消費品價格，廿一日宣布衛生棉免稅即為其一，被視為旨在明年國會大選前，討好城市中產階級選民。