日印堵中 擬增陸空聯合軍演

2018-07-23

首次陸上聯合訓練 選在印中接壤要衝

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著中國近年積極擴軍、對區域安全構成嚴重威脅，日本、印度等周邊國家也進一步加強軍事合作。日本共同社二十一日披露，日本政府正計畫將與印度的海上聯合軍事演習，擴大至陸、空領域，加速兩國在安全防衛領域的合作。分析指出，此舉是為制衡在南亞軍事、經濟兩方面逐漸增強存在感的中國。

印度空軍 明年擬赴日參加演習

共同社引述多名政府相關人士的說法指出，防衛大臣小野寺五典計畫最早八月中旬訪問印度，將與印度國防部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）舉行會談，預計磋商兩國在安全保障領域的合作，包括針對日本陸上自衛隊與印度陸軍在秋季後首次聯合訓練達成正式協議，演習主要目標為反恐，印度東北部的戰略要衝米佐拉姆邦（Mizoram）是可能的訓練場地。

報導指出，中國和印度近年在海上和陸上的摩擦不斷，而與東南亞接壤的米佐拉姆邦，是距離中國最近的戰略重地，屆時將利用該地區高溫潮濕的叢林環境，進行反恐和作戰演練。此外，日印兩國將印度東北部定位為「連接印度與東南亞的窗口」，也將攜手促進當地經濟發展，聯合演習將是兩國在經濟、安保領域強化合作的象徵。

日印防長還將商定儘快展開日本航空自衛隊與印度空軍的聯合訓練，方式可能是印度戰機明年參加在日本舉行的演習。共同社分析，兩國軍事合作從海上演習擴大至陸、空領域，旨在牽制勢力逐漸深入南亞和東南亞地區的中國。中國近年除了加速南海軍事化外，也透過「一帶一路」倡議，向經濟弱勢國家提供基礎建設融資，再透過「債務陷阱」擴大中方影響力。

例如，印度鄰國斯里蘭卡正因無力償還貸款，被迫將戰略港口漢班托塔（Hambantota）交予官方色彩濃厚的中國國有企業營運，時間長達九十九年。印度經濟時報曾指出，馬爾地夫、巴基斯坦、尼泊爾等印度鄰國都面臨相同困境，此舉儼然是中方意圖增加印度的政治成本。

日爭取出口水上救援機US-2

除推動日印更廣泛的軍事交流合作，小野寺也將爭取海上自衛隊水上救援飛機「US-2」對印度出口，並將針對中國在南海的軍事行動，重申「航行自由」的重要性，以及確認維持對北韓制裁等。此外，小野寺五典還將訪問國際貿易和石油運輸的重要通道斯里蘭卡，爭取支援當地軍隊建構災害救援能力，促進兩國在安保領域的合作。