禁單膝跪地唱國歌 美NFL暫緩實行

2018-07-22

川普痛批 要聯盟硬起來

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國家美式足球聯盟（ＮＦＬ）十九日表示，將暫緩執行規定球員在賽前全場唱國歌時必須起立、不得單膝跪地，否則球隊與球員將受罰的新政策後，美國總統川普二十日推文痛批，「不敢相信，ＮＦＬ國歌辯論又復活了」。他說，球員應立正站好、手放胸口，第一次單膝跪地，就該被禁賽一場，若敢再犯，那整個球季都不能上場，也不能領薪，還要坐領四千萬美元（約十二．四億台幣）高薪的ＮＦＬ主席古德爾（Roger Goodell）「硬起來」處理。

ＮＦＬ第一個藉由唱國歌場合單膝跪地表達抗議的球員，是二○一六年「舊金山49人隊」（49ers）四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick），當時他旨在凸顯美國有色人種、少數族裔受到的種族歧視及社會上的不公平待遇，此一爭議舉動引發全美關注與廣泛辯論，也惹惱了川普這類保守派球迷，同時令這項在全美四大職業運動中最受歡迎的運動，被捲入政治風暴的中心。ＮＦＬ比賽轉播的收視率因此滑落，卡佩尼克則成為自由球員，迄今沒有任何球團再與他簽約。

之後部分球員效法卡佩尼克，以單膝跪地表達其抗議訴求，二○一七年一月入主白宮的川普對此不以為然，去年九月二十二日在阿拉巴馬州的選舉造勢活動上，大罵這些球員是「狗娘養的」，侮辱了美國國旗、軍隊與國家，還要求各球團應開除做出類似舉動的球員。

工會認違反球員權利

但ＮＦＬ球員工會對前述新制有異議，指稱其不符勞資協商的集體薪資協定，違反球員權利。在聯盟與工會代表會談後，十九日雙方在共同聲明中表示，已就新制達成暫緩協議，接下來幾週協商期間，不會發布或實施有關國歌的新規定。邁阿密海豚隊二十日也緊急澄清，否認媒體報導指稱該隊將在新球季執行禁止國歌抗議規定，對違規球員給予罰款或禁賽。