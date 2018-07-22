數據公司疑濫用個資 臉書停權

2018-07-22

疑跟美、土政府與俄機構合作

〔編譯孫宇青／綜合報導〕因用戶個資外洩而飽受抨擊的社群網站龍頭「臉書」二十日宣布，已暫停數據分析公司Crimson Hexagon使用臉書和旗下Instagram數據的權利，以調查該公司如何進行數據蒐集、使用和儲存，以及該公司與美國、土耳其政府、一家俄羅斯政府相關非營利組織，及眾多私人企業之間的合約，是否違反臉書規約。

將調查如何進行數據蒐集與使用

華爾街日報指出，總部位於美國波士頓的Crimson Hexagon公司在官網上聲稱，透過簽約成為開發商及付款等方式，他們可從社群媒體、網路論壇、部落格和評論中，蒐集多達一兆則以上的用戶發文，包括推特、Instagram的大部分內容，以及臉書上權限設定為「公開」的內容。類似的數據分析網站在取得數據後，可進一步觀察分析用戶的動向和喜好，以協助其合作對象進行針對式宣傳。

Crimson Hexagon與美國政府多個單位的合約為二十二件，金額達八十萬美元，內容包括分析社會趨勢，甚至一度與國防部談及追蹤「伊斯蘭國」（IS）消息，最後則告吹。俄政府相關的非營利組織公民社會發展協會（CSDF），也透過該公司分析俄人對總統普廷的看法。而土耳其政府一四年短暫關閉推特服務前，也曾使用該公司服務做出推斷。此外，德國運動用品公司愛迪達、全球最大啤酒廠安布英博和通用磨坊等消費品巨擘，也都是其客戶。

利用數據打造情報工具即違規約

然而，熟悉相關業務的十多名人士透露，該公司取得數據時未受到密切監管，與政府的合約甚至未事先取得臉書同意。對此，臉書產品合作部門副總裁亞奇邦（Ime Archibong）坦承，對開發商的私下合約並不知情，但利用數據打造情報工具即違反臉書規約，臉書對上述指控嚴正看待，在調查期間已停用相關應用程式，迄今則尚未發現任何不當使用的證據，將在數日內派員與該公司團隊見面，以深入事件梗概。

Crimson Hexagon公司技術長賓漢姆（Chris Bingham）則表示，公司「完全遵守」臉書、推特限制第三方公司使用數據之規定，也積極配合臉書調查。但他強調，不同於三月被踢爆濫用用戶個資的英國「劍橋分析」公司，Crimson Hexagon僅蒐集可公開取得的數據；而公司平台的客戶，包括政府和非政府部門，主要透過分析數據了解大眾對重大議題的觀點，以及大多數消費者的偏好趨勢等。