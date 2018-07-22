瑞士研究：青少年手機聊不停 恐傷記憶力

2018-07-22

對頭部增加「射頻電磁場」暴露

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕瑞士熱帶暨公共衛生研究所預計二十三日發表於《環境健康展望》期刊的最新研究顯示，青少年使用手機時，長時間手持通話，會增加頭部「射頻電磁場」（Radiofrequency electromagnetic fields，RF-EMF）暴露，對其圖形記憶能力產生負面影響。此為全球首批評估青少年腦部「射頻電磁場」累積的流行病學研究；該研究團隊二○一五年也曾發表青少年使用各種通訊設備時，射頻電磁場對其腦部影響的報告。

上網發簡訊 未受明顯影響

研究團隊本次招募瑞士德語區都市及鄉村各區七年級至九年級（十二歲至十九歲）近七百名青少年參與研究，蒐集他們一年間使用手機的方式與腦部健康數據，進行分析。結果顯示，經常手持手機通話的青少年，圖形記憶表現較差；大多時間使用手機發送簡訊、上網或玩遊戲的青少年，記憶力發展則未受明顯影響。

研究人員指出，人類圖形記憶能力主要由右腦負責，手持通話會增加右側頭部的「射頻電磁場」暴露，而上網或玩遊戲等操作所產生的「射頻電磁場」則相對微弱。

建議改開擴音或用耳機

腦部發展與「射頻電磁場」暴露之間的關聯，目前仍屬新興研究領域。研究團隊成員、瑞士熱帶暨公共衛生研究所所長魯斯禮（Martin Roosli）表示：「我們仍不清楚射頻電磁場如何對腦部產生影響，相關研究結果也仍待長期追蹤與證實；然而，用手機接聽電話時，尤其是在信號較差、手機高功率運行的情況下，開擴音或使用耳機，都能將腦部面臨的潛在風險降至最低。」