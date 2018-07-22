川普談付玩伴女郎封口費 被律師偷錄音

2018-07-22

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕紐約時報二十日披露，美國總統川普的前個人律師柯恩在二○一六年總統大選前兩個月，暗中錄下川普與他討論付封口費，以防止前「花花公子」女郎凱倫．麥克道格（Karen McDougal）與川普婚外情被張揚的對話，同時，聯邦調查局（ＦＢＩ）已握有該錄音。

川普推文「沒做錯事」

川普廿一日推文說，「不可思議，政府（清晨）闖入一名律師的辦公室—幾乎前所未聞。更不可思議的是一名律師竟對客戶錄音—完全前所未聞，並恐違法。好消息是你們最喜愛的總統沒做錯事」。他意指今年四月間，ＦＢＩ突擊柯恩的住家與辦公室，搜尋麥克道格與成人片女星「狂暴丹尼絲」的付款等資料，後者在選舉前從柯恩取得十三萬美元與川普緋聞的封口費。柯恩目前受紐約檢方調查，他尚未遭犯罪起訴。

川普現任律師朱利安尼證實有此錄音，但強調，當中談到的交易並未發生，「而最重要的，若發生，總統說必須支付支票」，以保存恰當紀錄。

川柯間的對話發生在國家詢問報母公司「美國媒體公司（ＡＭＩ）」與麥克道格達成十五萬美元協議後數週，由川普好友佩克經營的該公司，買下麥克道格○六年與川普婚外情的故事，但從未刊載。

ＡＭＩ的付款有效讓麥克道格在選戰期間噤聲，然而選舉前幾天，華爾街日報披露該協議消息，當時川普的競選團隊聲稱，對協議毫無所悉。然而該錄音顯然是川柯討論向ＡＭＩ買斷麥克道格故事的權利，因此令人質疑川普團隊為何否認知情？是否還有更多錄音存在？此外，一個政府監督組織已要求司法部與聯邦選舉委員會調查是否ＡＭＩ的付款等同非法、未申報的企業選舉獻金。

麥克道格之後指控國家詢問報誘騙她接受該協議，並威脅若爆料將毀了她，今年三月她控告該八卦報，以期使合約無效，該報四月同意讓她可以受訪公開與川普的舊情。

二○○七年起成為川普個人律師的柯恩去年曾說，他願為川普「擋子彈」，然而本月二日他受訪說，他現在將「家庭與國家擺第一」。美聯社報導，若柯恩同意與檢方合作，情勢將對川普不利。而在紐時披露該錄音對話前幾小時，柯恩與時常抨擊川普的民權領袖夏普頓牧師（Al Sharpton）會面，後者推文建議讀者：「不要轉台。」