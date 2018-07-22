普廷提烏東自決公投 白宮說不

2018-07-22

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕彭博十九日報導，俄國總統普廷在與美國總統川普十六日於赫爾辛基舉行的高峰會上，提議讓烏克蘭東部傾向脫離烏國的頓內茨（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）兩州舉行決定其未來的公民投票。報導說，川普要求普廷在峰會後，不要公布該構想，以便讓他有時間考慮。俄國駐美大使安托諾夫表示，兩國元首確實曾在峰會討論該構想，不過白宮二十日否認說，烏東自決公投「沒有合法性」。

雙普峰會中提議 川普：給我時間考慮

安托諾夫表示，普廷確實對如何化解烏東的四年衝突，向川普提出數個非常嚴肅的計畫，當中一些普廷已在記者會上宣布，他並補充，「沒有秘密協議」。

不過，川普的國家安全會議發言人馬奎斯二十日表示，俄烏政府間解決頓巴斯（Donbas）區衝突的協議，並不包括公投選項，而任何籌辦「所謂公投」的努力將「沒有合法性」。美國國務院發言人諾爾特推文說：「要清楚表明的是：政府不考慮支持烏東公投—『公投』將不具合法性。我方繼續支持明斯克協議，以解決烏克蘭頓巴斯區的衝突。」

美國國防部二十日宣布，將提供烏國兩億美元，以提升其防禦能力，自二○一四年以來，美國已提供烏國軍方逾十億美元援助。

烏克蘭人民在一四年推翻俄國支持的亞努科維奇政權後，俄國併吞克里米亞半島，並出手協助說俄語的頓內茨、盧甘斯克州的分離運動，鼓動兩州宣布獨立。烏克蘭衝突已奪走一萬條人命，二○一五年，在法國與德國的斡旋下達成明斯克協議。普廷的公投提議顯然意圖迴避歐洲對烏克蘭議題的和平努力，並在烏克蘭的內部衝突上增加烏國當局的壓力。烏克蘭立即駁斥該提議，烏國外交部政治局局長馬基維夫推文說：「我們強烈反對在淪陷區舉行公投的怪異構想。」