CIA：中國對美暗打冷戰

2018-07-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和中國近年在國際各項議題上矛盾加劇，近期於美國科羅拉多州舉行的「阿斯朋（Aspen）安全論壇」中，美國政府多位情報高官紛紛指陳中國是美國的巨大威脅，例如，美國中情局（CIA）東亞與太平洋任務中心副助理主任柯林斯（Michael Collins）二十日就直言，中方正對美發動「不露聲色的冷戰」，目的是取代美國成為全球超級強權。

中國不露聲色 蠶食美優勢

柯林斯指出，中國國家主席習近平麾下的中共政權，無意走向實質開戰，而是無聲無息地在各方面鯨吞蠶食美國的優勢，這樣的作法與明目張膽的俄羅斯大相逕庭。他解釋，中方利用各種合法或不合法的手段，公然或隱而不顯地在經濟和軍事等領域削弱對手，並確保衝突不會真正發生，「我認為這就是冷戰，但不同於二次世界大戰後美國與蘇聯交惡，中方對美發動的『冷戰』更趨近於字面意思。」

柯林斯直言，中國的最終目標是破壞美國全球影響力，使各國在權衡政治利益時，能夠與中國、而非美國同一陣線，依中國模式做決定；從北京逐漸把美中衝突定義為「制度衝突」，即可窺知其企圖。至於中國人民解放軍不斷擴大及現代化，並在南海人造島礁推動軍事建設，引起周邊鄰國抨擊一事，柯林斯更形容是「俄國併吞克里米亞的東方版本」；更重要的是，他認為中國挑戰美國的程度，遠遠超過俄國。

FBI：中國經濟間諜散布全美

無獨有偶，聯邦調查局（FBI）局長瑞伊十八日也在阿斯朋安全論壇指出，在反間諜方面，中國是美國最嚴重的威脅，程度之深、範圍之廣不容美方輕忽。他更透露，中方對美不單是傳統間諜行動，FBI目前在全美五十州的經濟間諜調查，也全都指向中國。國家情報首長寇茲十九日則表示，美方必須判斷中國究竟是「真正的敵人」或「正當的對手」，尤其必須加強防範中國竊取美國商業機密、科技研究等學術成果。

國務院亞太事務代理助卿董雲裳認為，中國並非「美俄交手的一個註腳」，美國想減輕潛在損害，方法之一是民眾主動了解中國學生或團體在美進行的活動。前國防部情報副部長萊特（Marcel Lettre）則說，中國不僅國防預算、軍隊規模龐大，也持續進行現代化升級，並在網路、工程、人工智慧、太空反制、反衛星作戰和超高音速滑翔武器上尋求突破。國防情報局長艾希利今年稍早表示，中國正在研製長程巡弋飛彈，部分甚至是超音速飛彈；萊特則補充，中方飛彈測試次數比美國多出二十倍。