埃及2千年石棺開封 骨骸非亞歷山大大帝

2018-07-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕埃及亞歷山卓市（Alexandria）本月初在一處工地發現一具重達卅公噸的黑色巨型密封石棺，估計有兩千年歷史，高約兩公尺、長約三公尺，是迄今在亞歷山卓市出土的最大完整石棺，外傳裡頭很可能是亞歷山大大帝的遺骨，引發全球矚目。埃及考古學家十九日開棺考證，發現棺材裡有三具屍骨，推測是古代將領一家三口的遺骸，並非亞歷山大大帝。

考古學家開棺時聞到刺鼻惡臭，三具木乃伊保存狀況不佳，只剩下骨骸泡在暗紅色汙水裡，其中一具頭骨有被箭刺穿的跡象。埃及媒體曾報導，開棺恐會招來法老千年詛咒，不過埃及最高文物委員會秘書長瓦茲里表示，他率先探頭望進石棺，目前安然無恙，世界也未因此陷入黑暗。

這副石棺是由埃及軍方工程師協助搬運及撬開，發現石棺的現場也挖出一具石膏像，但外表損壞難以辨認。石棺及遺骨將運至亞歷山卓國家博物館，由專家進一步研究。

亞歷山大大帝於西元前三二三年在巴比倫逝世，其遺體埋葬何處仍是未解之謎。然而，瓦茲里強調，石棺並不屬於托勒密王國時期（西元前三三二年至三十年）任何著名統治者所有，亦不屬之後的羅馬時期。西元前三百年間，馬其頓國王亞歷山大大帝曾征服埃及，其將領托勒密一世在他死後於埃及建立托勒密王國，亞歷山卓市正是以亞歷山大大帝為名。