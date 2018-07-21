年燒11億庫存 Burberry挨批不環保

2018-07-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國泰晤士報十九日報導，為避免失竊或遭有心人士仿冒，英國精品Burberry過去一年銷毀價值超過二八○○萬英鎊（逾十一億台幣）的未售出商品，相當於兩萬多件該品牌最知名的高檔風衣；此外，Burberry近年來銷毀商品的價值逐漸提高，顯示該品牌掌握時尚風向的能力大不如前。

根據Burberry的年報，其銷毀的商品包括一件要價一八○○美元的風衣與二五○美元的馬球衫，另外還有總價一三六七萬美元的化妝品與總價二四○○萬美元的成衣與配件。更驚人的是，Burberry還說，該公司過去五年已燒掉超過九千萬英鎊（逾卅六億台幣）的未出售商品，過去兩年來被銷毀的商品總價值增加五十％，是二○一三年時的近六倍。

事實上，銷毀商品來對抗仿冒或避免商品流入折扣市場在時尚界並不罕見。英國曼徹斯特都會大學的時尚專任講師馬隆說，此舉可避免市場上充斥折扣商品，拉低品牌價值。但諷刺的是，世界各地不少Outlet及許多機場免稅店都買得到便宜的Burberry商品。

英國國會議員、自由民主黨黨魁法隆直指Burberry此舉「令人難以接受」；法隆強調，回收對環境更好，Burberry作為英國時尚領導品牌，應該在永續性時尚上扮演領導者角色。社群媒體對於Burberry也是罵聲不斷，認為剪標、除標或將商品染色也能達到保護品牌目的，不該製造浪費與污染；還有人直言，要是Burberry一年可以燒掉價值三千萬英鎊的衣服，證明他們的商品賣得太貴了。