韓企發現俄沉船 傳有4兆黃金

2018-07-21

外界質疑黃金價值過度膨風

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓「信一集團」（Shinil Group）近日在南韓領海發現一艘沉沒一一三年的俄羅斯巡洋艦，並聲稱船上藏有價值約一三二○億美元（逾四兆台幣）的黃金，但「寶藏」一說眾說紛紜，也有資料顯示此非首次發現該艘船，船隻的所有權歸屬更是眾所紛紜。該企業準備進行打撈，惟南韓當局廿日以資料不足為由，暫退回其申請。

打撈申請暫被退回

上月才成立的信一集團十七日表示，他們在距南韓鬱陵島一．六公里處海域、約四二六公尺深的海底，發現一艘在一九○四至○五年的日俄戰爭中，被擊沉的俄國軍艦「德米崔．頓斯科伊號」（Dmitry Donskoi）殘骸，船身受損嚴重，但依稀可見船名，且還有大量被緊緊綑綁在一起的鐵盒，相信藏有重達兩百噸、價值逾四兆台幣的金條和金幣。

然而，俄國學者對此不以為然，認為俄方沒有理由將大量黃金儲放於軍艦，且船上也不大可能有足夠儲放空間；英國衛報則指出，南韓約一○四噸的黃金儲備價值約四十八億美元（約一四九○億台幣），該企業的估算數字明顯過度膨脹。另外，「南韓海洋研究院」（KIOST）則強調，該院十五年前就發現該軍艦並在官網上公布位置。但信一集團發言人朴成鎮（譯音）駁斥此說法，重申該公司才是該軍艦的全球唯一發現者。

可主張8成貨物價值

朴成鎮表示，數日內將公布更多證據，並將與中國企業合作打撈軍艦。他也強調，該船是在南韓領海沉沒，且事發逾百年，俄方無法主張所有權；依據南韓法律和相關案件國際仲裁結果，倘若打撈成功，船上貨物價值的八十％將歸發現者所有，餘下廿％則繳交南韓國庫。不過，南韓海洋水產部廿日退回該集團的打撈申請，要求補齊作業計畫書、打撈經費等資料。

衛報指出，此前已有多家企業聲稱發現該軍艦，但打撈行動從未成功，其中一家韓企「東亞建設」更被指散布謠言以推升公司股價，打撈失敗後宣告破產。信一集團近期入股南韓「第一製鋼株式會社」（Jeil Steel），而發現軍艦的消息使第一製鋼的股價一度狂飆；但在澄清信一僅是第二大股東後，其股價又連日重挫。對此，南韓金融監管機構表示，為防散布假消息炒作股價，將密切注意兩家公司動向。