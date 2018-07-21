法國隊贏世界盃 爆種族認同問題

2018-07-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法國國家足球隊十五日迎來其史上暌違廿年的第二座世界盃足球賽金盃，但這支廿三人的隊伍，因八成隊員具有非洲血統，且半數是穆斯林而被戲稱為「非洲隊」，辛辣點出當前「法國人」的民族融合困局。不過，法國總統馬克宏十六日表揚法國隊隊員時，已提醒他們「勿忘你從哪裡來」，並補充「那是法國的內涵」。

八成隊員具有非洲血統 被戲稱「非洲隊」

美國新聞諷刺秀主持人諾亞（Trevor Noah）十六日在節目上諷稱「非洲贏了世界盃」，還說法國根本是非洲諸國出局後讓粉絲得以繼續加油的「備用隊伍」，不過「我知道了，他們得說是法國隊」，「但看看那些傢伙。我的朋友們，你不會在南法遊蕩就曬成那樣」。委內瑞拉總統馬杜羅當天也直言，「他們這麼鄙視非洲，而多虧非洲球員或非洲人的兒子，法國才贏了世足獎盃」。

法國過去在非洲有悠久殖民歷史，以致法國現今成了歐洲種族最多元的國家之一，卻也因宗教與種族差異升高緊張關係，而上述嘲諷正中誰是「法國人」的最敏感話題。不過，美國首位非裔總統歐巴馬十五日依舊以法國隊為典範，指該隊球員「並不全看來像法國人」，「但他們是法國人！」

法國駐美大使阿侯十八日也親上戰場，點出擁有「法國精神」才是「身為法國人的唯一定義」。法國前總統薩科茲的長子路易十八日也批評有心人以膚色、宗教論國籍，並以自己「姓氏不是真法國」，祖父是因二戰才移居法國的匈牙利人為例，呼籲各界停止種族歧視、排外心態和伊斯蘭恐懼症，「現在還給他們正義」。

事實上，恪守「自由、平等、博愛」格言，法國政府從不就種族或宗教進行官方統計。而一九九八年首度在世足賽稱霸時，法國隊早已是非白人天下，當時還成法國多元社會的代名詞；但社會經濟背景有異的法國白人和居少數穆斯林間分歧，在法國政府二○○四年開始禁止穆斯林頭巾等宗教象徵物現身公立校園後加劇。