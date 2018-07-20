遏放榜自殺潮 印度開「快樂課」

2018-07-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於學生大考放榜後的連環自殺現象重複上演，位居聯合國《二○一八年世界幸福報告》末段班的印度，二月由首都新德里市當局宣告「快樂」為學習新重點，每天卅至四十五分鐘的「快樂課程」，本月在當地逾千所公立學校起跑。

印度中等教育中央委員會（ＣＢＳＥ）為學子心理健康著想，設計這堂讓他們暫時拋開數學、科學、語言的新課程：以活在當下、價值觀與自我表達為中心主旨，藉由冥想、說故事以及有助情緒需求的活動，聆聽周遭聲音直至感受自身呼吸，最終學會由心隔離萬物，盼能減輕他們的壓力、焦慮與憂鬱。為了讓大家真正放鬆，整堂課不打分數，也沒有教科書、考試或家庭作業。

新德里上週正式展開大規模教育訓練，在兩百名導師監督下，當地教師、校長與行政人員共有多達二．一萬人出席，他們連何謂「快樂」都要學。這些人師面帶微笑對學生示範，懷著快樂心情傳遞幸福情緒，對學生課業成績的關注也逐漸轉移，結果馬上帶出學生們的出奇反應，十二歲少年夏瑪（Suraj Sharma）更是第一天就從冥想、呼吸領悟到，「若我帶有意識地做每件事，我的知識會成長。」

由於缺乏具體課程安排，教師們認為後續難有進展。但當地心理衛生機構「兒童優先」（Children First）的臨床心理師馬宗達（Puroitree Majumdar）仍肯定當局美意，因教育終於正視過程與「價值」本質，而不再只看結果。

快樂可提升兒童學習能力、睡得更好、免疫系統較健全，且更能面對失敗。但根據世界衛生組織（ＷＨＯ）數據，印度十三至十五歲少年有四分之一為憂鬱症所苦，另有十一％有專注力不佳問題；十五至廿九歲青年更在二○一二年創下每十萬人就有卅五．五人自殘的高自殺率，居東南亞國家之冠。

以《二○一八年世界幸福報告》來看，在一五六個受估國家中，印度幸福指數排名一三三。二○一四至一六年間共有逾二．六萬名學生自殺，其中近三成是因為考試失利。