預告潑墨 又一中國藝術家被失蹤

2018-07-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼廿九歲「潑墨少女」董瑤瓊四日在上海直播向中國國家主席習近平肖像潑墨後「被失蹤」，筆名「蒼鷹」的廣州民間藝術家何國泉，近日也透過「微信」預告將進行「潑墨行為藝術」，十二日親赴公安部國內安全保衛局（國保）「喝茶」邀約後失聯，數日後更傳出已遭廣東省東莞市警方刑事拘留的消息，罪名不明。

刑拘乃中國公安機關或人民檢察院直接受理並偵查案件時，對現行犯或嫌疑重大者採取的強制手段，考量法定緊急情況而臨時剝奪人身自由。何國泉的微信已遭封鎖且內容全數消失；整起遭遇與董瑤瓊案如出一轍，但何國泉潑墨宣言尚未付諸行動，竟引來當局「高規格」相待，令維權人士大感意外。

認識何國泉的廣州律師吳魁明表示，該名退役老兵「就是一個搞藝術的」，常藉此表達其政治、人權看法，北京申辦奧運會期間，他就曾以裸奔行為藝術反對；又雖常「會和國保喝茶什麼的」，此前應無被抓紀錄。

董瑤瓊事件除啟發何國泉，也引發要求釋放她的「潑墨」模仿潮，導致當局陸續移除習近平宣傳看板，聲援者更遭警方約談。

中共機關報《人民日報》上週起多日未刊登習近平活動訊息，十八日連他十九日前往中東和非洲的今年首度出訪行程都隻字未提，引發外界熱議。根據知情人士說法，黨媒不再頻繁報導習近平動態，乃中共高層下令，但係迫於海外批評「個人崇拜」的輿論壓力而做的決定。