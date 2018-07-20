以性愛換情報 俄版紅雀滲透美政界

2018-07-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國聯邦法院十八日就俄羅斯女子布提娜（Maria Butina，見下圖，歐新社）涉嫌擔任間諜案舉行聽審，基於她有潛逃可能，法官下令拘留且不得保釋。法庭文件指出，布提娜與克里姆林宮建立秘密聯繫管道，滲透美國政治組織，包括政治影響力強大的「全國步槍協會」（ＮＲＡ）；她不僅與共和黨政治操盤手發展男女關係，還以性愛取得在美國遊說團體工作機會。美國媒體形容，本案情節猶如近日好萊塢電影《紅雀》（Red Sparrow）真人版。

檢方指控，二十九歲的布提娜為「秘密俄國間諜」，受到俄國總統普廷主要支持者、中央銀行副行長托爾辛（Alexander Torshin）指使來美，伺機滲透美國決策機構，與若干共和黨高層拉攏關係。她被控圖謀擔任外國未註冊代理人及外國間諜，前者罪名最重五年，後者最重十年。但她並不認罪。

布提娜二○一六年申請到學生簽證，前往華府美利堅大學攻讀碩士，今年五月取得學位，據稱她曾向同儕宣稱，自己與普廷有幾乎直接聯繫管道。她的男友在起訴書上以「美國人一號」稱之，外界推測應是五十六歲的南達科他州共和黨政治運動人士艾力克森（Paul Erickson）。經商的艾力克森是共和黨與ＮＲＡ的橋樑，一九九二年曾為共和黨總統參選人布坎南助選，也曾與共和黨「超級說客」艾伯倫莫夫合作製作電影。

布提娜為ＮＲＡ終身會員，三年前曾試探仍在經商的川普與俄國建立關係的可能性。布提娜還安排托爾辛及其他俄國官員參與美國「全國祈禱早餐會」等活動，試圖建立影響美國的「幕後管道」。據報導，她曾在ＮＲＡ年度大會私人晚宴中與川普長子小唐納會面，艾力克森也曾試圖安排川普與普廷於二○一六年初會面。對此，俄國外交部發言人札哈洛娃批評，逮捕布提娜有政治動機，企圖破壞「雙普會」成果。