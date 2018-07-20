「種族隔離」以色列通過民族國家法

2018-07-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕以色列國會十九日通過高度爭議的猶太人民族國家法，宣告在以國境內唯有猶太人擁有專屬自決權。總理納坦雅胡在表決過關後表示，在猶太復國運動和以色列國史上，「這是決定性一刻」。儘管該法僅具象徵意義，但阿拉伯裔議員和巴勒斯坦解放組織（ＰＬＯ）痛批此乃種族主義，與種族隔離僅一步之遙，以國「民主已死」。

經過數小時冗長辯論，以國國會最終以六十二票贊成、五十五票反對、兩票棄權，通過右翼政府支持的民族國家法，確立以國為猶太民族的歷史祖國、「統一」的耶路撒冷為其首都，建立猶太人社區（即屯墾區）符合國家利益。

以國甫於五月十四日慶祝建國七十週年，此法也剝奪此前阿拉伯語與希伯來語並列為官方語言的地位，此後阿拉伯語只能在公共機構使用。以國人口約九百萬，其中阿裔約一八○萬，阿裔佔耶路撒冷人口比例則約卅六％。該法案起草時，便遭國內外批評人士指為歧視阿裔以國人。

該法案原先還包含將「建立純猶太人社區」更明確地合法化的高度爭議條款，但在引發以國總統李佛林（Reuven Rivlin）等人批評後，修改為「以國視猶太人屯墾區的發展為國家利益，將採取鼓勵和推廣其建立的行動」。此外，該法也隻字未提一九四八年以色列建國宣言的主要精神─平等或少數族群權益。華府自由派親以國團體「Ｊ大街（J Street）」負責人班阿米說，該法等於向以國境內的阿裔、ＬＧＢＴ（男女同性戀、雙性戀與跨性別者）及少數族群傳達一項訊息，即他們永遠不會成為與猶太人平起平坐的公民。