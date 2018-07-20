雙普傳暗盤交易 美國被蒙在鼓裡

2018-07-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普近來在俄羅斯干預二○一六年美國總統大選上的立場一變再變，說詞反覆招致批評，被斥為在此重大議題上被個人利益牽著鼻子走。此外，華盛頓郵報指出，俄國官員宣稱，川普與俄羅斯總統普廷在稍早的雙普高峰會曾就重要的武器管制與敘利亞問題達成口頭協議，但美方卻毫無頭緒。

川普先是在十六日於雙普會後的記者會上當著普廷的面表示，他接受普廷否認俄羅斯干預二○一六年美國總統大選的說法；隔天十七日，眼見十六日的發言在美國招致跨黨派抨擊，川普竟企圖收回前言，宣稱他接受美國情報部門認定俄羅斯干預二○一六年美國總統大選此一結論。

十八日當川普面對記者詢問俄羅斯是否仍會干預美國大選時，馬上說「非常感謝，不會」，且在記者追問後又重申「不會」。川普的回答顯然和國家情報首長柯茨十六日指控俄國仍企圖破壞美國選舉的評估大相逕庭。兩小時後白宮發言人桑德絲緊急出面，指川普當時不是在回答記者問題，而是對記者提問說「不」。至於川普在數小時後接受電視新聞訪問，看似又改變立場，以普廷是俄羅斯總統為由，間接指責普廷干預美國大選。

紐約時報指出，川普曾在就職前夕的二○一七年一月初聽取眾情報首長的機密情報簡報，得知普廷親自下令發動複雜網攻以影響二○一六年美國總統大選；據稱川普當時看似不甘願地被說服了，但此後卻不斷在此議題上打模糊仗；至於過去三天來的說法一變再變，充分顯示川普只選擇性擷取符合其政治目的的情報；川普在本週連續多日的閃躲與硬拗前，已竭盡所能為俄羅斯干預二○一六年美國總統大選脫罪，其關鍵在於川普擔心要是承認俄羅斯曾插手二○一六年美國總統大選，恐危及其總統寶座的合法性。

此外，華郵報導，俄駐美大使安托諾夫十八日在莫斯科表示，雙普在日前高峰會達成「（若干）重要的口頭協議」，包括保留美俄在二○一○年簽署的「新戰略武器裁減條約」（New Start）及中程核飛彈條約（ＩＮＦ）；安托諾夫還說，普廷還就美俄如何在敘利亞問題上合作「對華府提出明確與有趣的提議」。但美國軍方高層迄今仍在想辦法了解川普究竟同意了什麼，國防部官員根本無法答覆媒體詢問，而美軍中央司令部總司令沃特爾十九日就敘利亞等議題向媒體進行簡報，或許是得知雙普會究竟有無口頭協議的良機之一。