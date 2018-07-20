維基不妥協 中國翻牆打編輯戰

2018-07-20

〔記者廖千瑩、國際新聞中心／綜合報導〕中文維基百科（Wikipedia）遭中國封鎖已久。維基百科創辦人威爾斯（Jimmy Wales）昨來台參加台灣與巴布亞紐幾內亞合辦的ABAC「數位創新論壇」，他在接受媒體訪問時表示，絕對不會為了進入中國市場，而向中國政府妥協，甚至放棄長久堅持的原則。

2004年起斷斷續續遭封鎖 2015年全禁

維基百科在二○○一年正式上線，○四年六月首度遭中國封鎖，之後又多次在敏感時刻被封鎖。以往封鎖的是敏感議題內容，但一些基本字詞仍可搜尋，但自一五年五月中起，中國全面封鎖維基百科，並利用其搜尋網站「百度」打造山寨版的「百度百科」，內容卻被質疑立場不中立等問題，遠不如維基百科。

威爾斯昨表示，維基一直持續與中國政府溝通，這是一個長久的問題，「我不認為短期內就可以解決」。他也重申，維基百科絕對不會為了進入中國市場，放棄長久堅持的原則，向北京當局妥協；「我了解有許多公司都已經這樣」，但他不方便評論此舉是對或錯。

威爾斯也說，台海兩岸人民應該多交流，才能進一步解決歧見；自己多年前曾來過台灣，當時有位台灣義工曾透露，他在一個台灣主體意識強烈的家庭長大，一直被告知中國人被洗腦，並不了解真正的歷史。但這名義工加入維基百科後，遇到不少中國人，雖然覺得中國人部分想法是錯誤的，但在某些方面也有對的時候。

威爾斯強調，這樣就是有進步，這種交流理解就是化解歧見的進步，還可能因此找出解除對立的方法。

中國施壓航空業 台灣相關條目遭改

然而，據「新新聞」報導，儘管北京封鎖中文維基百科，但中國民族主義份子「翻牆」滲透管理員名單，中國意識反而日趨強化，最近中國政府向全球航空公司施壓，更改台灣航點的名稱，在維基百科上也掀起一場編輯戰。七月初，包括加拿大航空公司在內，只要公司屈從北京要求，相關條目中的台灣航點就被中國編輯改成「中國台灣」，引發台灣編輯不滿，認為此舉違背中文維基明訂的中立原則：不將台灣描述為獨立國家，但也不是中華人民共和國的一省。

管理員裁定保護爭議條目 至今未決

維基百科管理員在七月十日裁定保護爭議條目，將條目內容凍結在未發生爭議前的狀態，要求編輯戰雙方取得共識後再行編輯。不過，這種看似公平的處置方式仍有蹊蹺，因為中國管理員認定「中國台灣」版本沒有爭議，技術性地予以保護。