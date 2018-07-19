被譙賣國賊 川普改口「俄干預美大選」

2018-07-19

聲稱口誤 並表態力挺美情報單位

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普十六日在與俄羅斯總統普廷的會後聯合記者會上，提到「沒有理由相信」俄國曾介入二○一六年美國總統大選，形同否認美國情報機構評估，引發共和、民主兩黨及挺他的「福斯新聞」同聲撻伐，福斯主播史密斯甚至以三個字「可恥、丟臉、叛國」描述川普作為。在國會與民意壓力下，川普十七日坦承是自己「口誤」，並稱對國內情報單位充滿信心。但民主黨人仍無法接受，參院民主黨領袖舒默指責川普澄清來得太遲，「不但晚了廿四小時，場合也不對」。

川普認錯 民主黨：晚了24小時

川普在結束「雙普會」後返回華府的首個公開活動便是與國會議員見面，他於白宮會議室讀著講稿強調，他對美國情報單位有完全的信心與支持，並接受情報單位對俄干預美大選的調查結論。他說，自己是在回答提問時出現口誤，沒把雙重否定句說好，才令人誤會。據川普解釋，當時的對話是，「我的人告訴我，他們認為是俄羅斯。我見了總統普廷，他說不是俄羅斯，我會這麼說：我看不出有任何理由是俄羅斯。」川普說，他把「wouldn’t」說成「would」，那句話應該是「我看不出有任何理由不是俄羅斯，有點像是雙重否定」。川普解釋期間白宮會議室燈光曾一度熄滅，他即興幽默地指出：「哎喲，他們正把燈關掉，定是情報機構的人幹的。」

另，川普也重申其競選團隊完全沒與俄勾結一事，也堅稱自己在無數場合提到美國情報單位發現俄國試圖干預美大選，但他彷彿自打嘴巴似地又補上一句說「也可能是其他人」。川普未解釋為何許久才作澄清，亦未撤回與會其他聲明，如他提到，普廷對干預的否認「極強而有力」。

紐約時報揭露，川普是因負評如潮才逼得他在廿七小時後改口，他在搭機返美途中抱怨媒體「太過負面」。平時為川普辯護的多名共和黨名嘴則保持沉默，甚至撤掉通告。國會已要求國務卿龐皮歐至國會告知「雙普會」兩個多小時密談什麼，排定二十五日至參院外交委員會公開作證。

  • 美國總統川普十七日在白宮與共和黨國會議員及內閣成員召開會議前，談論他與俄羅斯總統普廷在芬蘭的高峰會。（法新社）

    美國總統川普十七日在白宮與共和黨國會議員及內閣成員召開會議前，談論他與俄羅斯總統普廷在芬蘭的高峰會。（法新社）

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