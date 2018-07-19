被譙賣國賊 川普改口「俄干預美大選」

2018-07-19

聲稱口誤 並表態力挺美情報單位

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普十六日在與俄羅斯總統普廷的會後聯合記者會上，提到「沒有理由相信」俄國曾介入二○一六年美國總統大選，形同否認美國情報機構評估，引發共和、民主兩黨及挺他的「福斯新聞」同聲撻伐，福斯主播史密斯甚至以三個字「可恥、丟臉、叛國」描述川普作為。在國會與民意壓力下，川普十七日坦承是自己「口誤」，並稱對國內情報單位充滿信心。但民主黨人仍無法接受，參院民主黨領袖舒默指責川普澄清來得太遲，「不但晚了廿四小時，場合也不對」。

川普認錯 民主黨：晚了24小時

川普在結束「雙普會」後返回華府的首個公開活動便是與國會議員見面，他於白宮會議室讀著講稿強調，他對美國情報單位有完全的信心與支持，並接受情報單位對俄干預美大選的調查結論。他說，自己是在回答提問時出現口誤，沒把雙重否定句說好，才令人誤會。據川普解釋，當時的對話是，「我的人告訴我，他們認為是俄羅斯。我見了總統普廷，他說不是俄羅斯，我會這麼說：我看不出有任何理由是俄羅斯。」川普說，他把「wouldn’t」說成「would」，那句話應該是「我看不出有任何理由不是俄羅斯，有點像是雙重否定」。川普解釋期間白宮會議室燈光曾一度熄滅，他即興幽默地指出：「哎喲，他們正把燈關掉，定是情報機構的人幹的。」

另，川普也重申其競選團隊完全沒與俄勾結一事，也堅稱自己在無數場合提到美國情報單位發現俄國試圖干預美大選，但他彷彿自打嘴巴似地又補上一句說「也可能是其他人」。川普未解釋為何許久才作澄清，亦未撤回與會其他聲明，如他提到，普廷對干預的否認「極強而有力」。

紐約時報揭露，川普是因負評如潮才逼得他在廿七小時後改口，他在搭機返美途中抱怨媒體「太過負面」。平時為川普辯護的多名共和黨名嘴則保持沉默，甚至撤掉通告。國會已要求國務卿龐皮歐至國會告知「雙普會」兩個多小時密談什麼，排定二十五日至參院外交委員會公開作證。