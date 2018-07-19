泰洞穴少年「亮相」 感恩奇蹟

2018-07-19

受困18天獲救 師生13人昨平安出院

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕受困泰國清萊府「睡美人洞」十餘天後幸運生還的少年足球「野豬隊」十八日平安出院，並出席公開記者會，十二名十一歲至十六歲的隊員和二十五歲教練艾卡波（Ekkapol Chantawong）首次面對媒體，滿足各界對他們此番經歷的好奇心。艾卡波證實，他們一度試圖挖掘通道脫困；有少足隊員指出，他們在受困期間依靠岩壁滲出的水過活；十四歲的阿杜（Adul Sam-on）則形容獲救當下「就是個奇蹟」。

曾試圖挖掘通道脫困

泰國少足「野豬隊」十八日傍晚穿著隊服，分乘三輛小型巴士離開位於清萊府的醫院，比原訂日期提前一天出院。當局安排他們在返家前召開記者會，統一回答記者提問，避免媒體日後再打擾他們。記者會於當地時間晚間六時開始，全程約四十五分鐘，透過電視台同步轉播，節目名稱為「送野豬隊回家（Sending the Wild Boars Home）」。

「野豬隊」成員少年身穿繪有野豬圖案的白色Ｔ恤抵達，在學校同學和記者的掌聲歡迎下入場，進場後還踢了一下足球。他們在醫療人員及泰國海軍海豹部隊成員陪伴下回答提問，看來相當開心。醫師宣布，野豬隊十三人的身心健康狀況良好，他們受困洞穴期間平均瘦了四公斤，目前平均已恢復三公斤。

艾卡波回憶，受困漆黑洞穴的前九天，「我們想不能枯等，曾試著挖通道逃生。」受困時什麼食物都沒吃，只以舔鐘乳石岩壁滲出的水解渴，並以下棋、玩遊戲打發時間。艾卡波坦承，當天是他因為練完球有一小時空檔，便在獲得少年同意後帶他們進洞探險。

「野豬隊」上月二十三日進入泰北「睡美人洞」探險失聯，直到本月二日才被英國搜救人員尋獲，並由潛水員在八日至十日分三批救出。被問到如何決定誰先出洞時，陪伴的澳洲籍醫師哈里斯說，大家狀況差不多，艾卡波和海豹隊員商量後，決定讓家住得最遠的人先出洞與家人團聚。

被問到想和父母說什麼？少年表示想說對不起，「我只跟爸媽說去練球，沒說要去洞穴探險」，「我知道出洞後我媽一定會罵我一頓」。醫師建議，出院後至少一個月內應避免與媒體接觸。