認定Google壟斷 歐盟重罰1565億

2018-07-19

創歐盟對單一企業反壟斷罰金最高紀錄

〔編譯盧永山／綜合報導〕經過一年調查，歐盟執委會週三以Google濫用Android作業系統的支配地位為由，裁罰Google四十三．四億歐元（約台幣一五六五億元），創歐盟對單一企業反壟斷罰金的最高紀錄。去年Google也因推廣自家購物搜尋，濫用市場支配地位，遭歐盟裁罰二十四．二億歐元。

Google去年也因推廣自家購物搜尋 被罰24億歐元

歐盟執委會指控，Google透過限制性授權策略推廣自家服務，包括讓手機製造商免費使用Android，卻在合約上要求Andriod手機製造商綁定Google瀏覽器，才能使用Google Play商店。Google要求在手機和平板電腦業者在產品上預先載入Google瀏覽器App，並阻止他們販售搭載Android以外其他作業系統的手機。Google還付錢給特定手機製造商和電信商，要他們在手機上只安裝Google搜尋應用程式。

指控濫用Android市場支配地位

歐盟主管競爭事務的專員維斯塔格（Margrethe Vestager）表示：「Google利用Android為工具，鞏固其在搜尋引擎的支配地位，這種行為已使歐盟消費者在重要的行動領域失去有效競爭的利益，違反歐盟的反托拉斯法。」Google須在歐盟做出裁罰後的九十天內，以有效的方法終止違法行為。

否認妨礙競爭對手 Google將上訴

Google先前再三否認利用Android妨礙競爭對手，對歐盟的裁罰，該公司表示將會上訴。Google發言人說：「Android已為每個人創造更多的選擇，而不是更少，一個充滿活力的生態系統、快速的創新和低價格，是強勁競爭的典型特徵，我們對歐盟執委會的裁罰將會上訴。」

去年六月，歐盟執委會也以Google為推廣自家購物搜尋、排擠較小購物搜尋網站，濫用市場支配地位為由，裁罰Google二十四．二億歐元 ，當時已創下歐盟對單一企業反壟斷罰金的最高紀錄，如今這個紀錄再被Google打破。

另外，歐盟仍在調查Google的廣告聯播服務AdSense是否違反反托拉斯法。

目前全球約八成智慧手機使用Android，儘管Google被裁罰四十三．四億歐元，但Google去年營收高達一一○九億美元，換算每十六天就能進帳四十三億歐元，因此這點罰款對Google根本無傷。