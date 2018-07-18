德蕾莎慈善之家涉販嬰？印度調查

2018-07-18

〔編譯魏國金／綜合報導〕已故慈善家德蕾莎修女創辦的印度「仁愛傳教修女會」旗下未婚媽媽收容之家，因本月初爆發販嬰醜聞，印度婦女與兒童發展部部長莫妮卡．甘地（Maneka Gandhi）十六日聲明，印度所有邦級政府已被要求「立即對仁愛傳教修女會在全國各處經營的兒童照護之家進行調查」。該組織表示，對此消息「感到震驚」，已展開內部調查。

該案始於印度東部的加爾克漢德邦（Jharkhand）兒童福利委員會接獲檢舉，指稱該組織在首府蘭契（Ranchi）的未婚媽媽收容之家有一名新生兒失蹤，本月五日警方逮捕一名修女與一名職員，該名嬰兒據信販賣給一對夫妻，以支付生母的住院費用。警方指出，至少有五名嬰孩以數千美元被出售，這些孩子已被找回。

非法收養在印度是一筆大生意，據稱每年有超過十萬名兒童失蹤，其中許多人是被赤貧的父母遺棄，其他則是被從醫院與火車站擄走。也由於希望收養兒童的家庭大排長龍，致使透過慈善機構經營的收容中心與醫院，非法買賣嬰兒與兒童的案件多有所聞。仁愛傳教修女會二○一五年停止安排兒童收養事宜，表示不認同政府讓單身、離婚以及分居者容易收養兒童的法規。根據兩年前生效的「少年事件處理法」規定，所有與兒童及其收養有關的庇護之家必須強制登記，並連上「中央收養資源機構」（CARA）。

德蕾莎修女一九四六年創辦該修女會，成為悲天憫人的全球象徵，一九九七年德蕾莎修女辭世，之後被封為聖人。