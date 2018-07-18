雙普會剛結束 美檢方起訴女俄諜

2018-07-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一一年在俄羅斯成立「持有武器權」（Right to Bear Arms）組織，且與美「全國步槍協會」（ＮＲＡ）高層及共和黨人士交情甚深的廿九歲俄國旅美女子布提娜（Mariia Butina，見圖，取自網路）十五日被捕，十六日遭聯邦檢察官以外國間諜正式起訴。此事發生在美國總統川普與俄國總統普廷首場峰會結束後約三小時，時機敏感。

指控該女透過全國步槍協會 佈建美俄政界秘密管道

負責調查「通俄門」的特別檢察官穆勒，十三日才起訴十二名俄國情報人員，指控他們干預美國二○一六年總統大選。美國媒體、國會早知布提娜和ＮＲＡ關係甚篤，她雖不在穆勒名單內，但法院文件顯示，她在一三年起利用ＮＲＡ開發政界關係，在一六年大選期間尤其活躍，最終目的是協助俄國政府蒐集關於美方官員與政治組織的情報，但未註冊為俄國政府代理人，且有近期離開華府的打算，聯邦法官因此下令拘捕。

ＮＲＡ未對本案發表看法，布提娜律師德里斯科爾（Robert Driscoll）則強調，布提娜絕非俄國間諜，她不過是拿學生簽證就讀美國大學並取得國際關係碩士文憑的一介平民，本案乃美國「濫用」間諜法的最新事例。

布提娜位於華府的公寓，四月間曾遭聯邦調查局（ＦＢＩ）突襲搜索。法院文件顯示，她曾在一五年和一名俄國官員共謀，對方「指派任務」要她滲透美國政治組織，並「回報給莫斯科」。從文件細節看來，此人為俄羅斯銀行副行長托爾辛（Alexander Torshin），他一二年取得ＮＲＡ終身會員身分，與布提娜並列為擁有該資格唯二的兩名俄國人。

由於托爾辛和普廷關係密切且「推動俄國有害活動」，今年四月被美國財政部列入經濟制裁名單。在托爾辛指示下，布提娜和美國政客及候選人會面，也參加特殊利益團體贊助的活動，包括一年一度的全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast），並在華府建立俄美「友誼與對話」晚餐會活動。至於布提娜打造的「祕密溝通管道」，則由美國政黨「關鍵」人士與她合謀。根據布提娜電郵和推特私訊，明顯可知共和黨人涉案。