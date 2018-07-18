挺俄未干預美大選 川普挨轟「叛國」

2018-07-18

共和黨大老麥肯：美國總統最丟臉的表現

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十六日在與俄羅斯總統普廷於芬蘭首都赫爾辛基會面後的聯合記者會上，公然質疑美國情報機構認定俄干預美國二○一六年大選，並對普廷說法照單全收，在美國內引發萬丈波瀾，不僅民主黨人痛批，共和黨同志也譴責他「丟臉」、「可恥」、「軟弱」，連立場相近的福斯新聞（Fox News）也重砲抨擊，主播史密斯（Shepard Smith）說，以三個字描述川普的作為就是「可恥、丟臉、叛國」。據稱「叛國」（treason ）、「賣國賊」（traitor）和「勾結」（collusion） 等也因此成為網路熱搜字。

賣國賊 成網路熱搜字

在記者會上，普廷強調，「俄國從未、也不會干預美國內政，包括大選」；川普接口說，「沒有共謀，…，我的人柯茨（國家情報首長，Dan Coats），還有其他人告訴我，他們認為是俄國，但普廷總統說不是俄國。我會說：我沒看到為何是俄國的任何理由，我對我方情報人員深具信心，但普廷總統極度有力地加以否認」。

對於普廷有意邀請調查「通俄門」的特別檢察官穆勒派員赴俄，約談十二名因在選戰期間駭入民主黨電腦伺服器而遭起訴的俄國人，川普讚揚此乃「極好的提議」，還說穆勒的調查「是國家災難」，並反問：「（民主黨的）伺服器怎麼了？希拉蕊的電子郵件又怎麼了？」

柯茨發表聲明指「我們對於俄國干預二○一六年大選…，破壞我國民主的評估是清楚明確的」。眾院議長萊恩表示，俄國干預大選「毋庸置疑」，「務必意識到俄國不是我們的盟友…，他們仍對我們最基本的價值與理念充滿敵意」。向來挺川普的前眾院議長金瑞契也說川普「犯下他總統任內最嚴重的錯誤，必須立即糾正」。

共和黨大老、參議員麥肯指控川普「蓄意選擇捍衛暴君」，成為「記憶所及美國總統最丟臉的表現」。前中情局長布瑞南抨擊，川普有機會對俄國究責，「但他卻選擇扯希拉蕊、伺服器」，「其已超越『重罪與品行不端』門檻，簡直就是叛國」，意指彈劾總統的憲法標準。他也點名國務卿龐皮歐、國家安全顧問波頓及白宮幕僚長凱利應該下台。播報該場記者會的CNN主播古柏（Anderson Cooper）直言，這是他看過美國總統「最可恥的表現」。

面對排山倒海批評，川普在返回華府途中推文解釋：「我對我的情報人員深具信心，為了打造光明未來，我們不能只是聚焦過去，作為世界最大的兩個核武國家，我們必須好好相處。」俄當權派則大讚普廷突破西方孤立俄國和打壓克宮的圖謀。