英國擬控俄探毒殺 傳川普三月曾怒罵普廷

2018-07-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普十五日甫結束四天出訪英國行程，宣告美英兩國的「特殊關係」，十六日再赴芬蘭會晤近期與英國外交關係劍拔弩張的俄國總統普廷，讓「雙普會」更具看點。紐約時報十五日報導，英國當局有望繼美國司法部特別檢察官穆勒十三日起訴十二名俄羅斯總參謀部情報總局（ＧＲＵ）幹員之後，再起訴ＧＲＵ，指控他們涉嫌在今年三月以神經毒劑暗殺六十六歲的雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）。

紐時引述英國官員說法，表示斯克里帕爾和他的女兒尤莉雅，自二○一三年起電子郵件與手機便遭到駭客入侵，全面監控兩人行蹤。毒殺斯克里帕爾，或可作為ＧＲＵ對背叛者的警告；斯克里帕爾過去曾任ＧＲＵ人資主管，任職期間並曾為英國軍情六處提供長達十五年的情資，傷害多達三百名俄國情報人員。專家指出，ＧＲＵ是個軍事紀律嚴明的精英組織，背叛者相當罕見，「他們有所自覺」。

與此同時，美國新聞網站「Axios」十六日引述消息人士說法，指出川普三月二十日曾致電怒罵普廷，聲稱他與英國首相梅伊、德國總理梅克爾討論過後，一致認為俄國發布的一部影片「很不像話」；該部宣傳俄軍未來發展的影片，暗示俄國擁有以飛彈打擊美國佛羅里達州的能力。據悉，川普在電話中向普廷放話「我已經加碼核武現代化的國防預算…如果你想要來場軍備競賽，你會輸的」。