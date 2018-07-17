紐時：川普下令與神學士談判 結束阿富汗戰爭

2018-07-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約時報十五日報導，曾主張美國對阿富汗「神學士」組織的戰爭「完全是浪費」、應儘快撤軍的總統川普，六月時已指示美國外交高層，尋求直接與神學士會談。此舉意味著美國長久以來對阿富汗策略的一大轉變，華府不再堅持與神學士和談時，也必須讓阿國政府參與，即「阿富汗人主導、阿人所有（Afghan-led, Afghan-owned）」的和解進程，亦凸顯川普政府急於打破十七年之久的阿富汗戰爭僵局。

美國為首的聯軍二○○一年十月推翻神學士政權，神學士向來主張先與美方和談，並視阿國政府為西方國家傀儡。但幾位美國及阿國政府高官證實，川普此一外交策略的改變，旨在拉近美方與神學士間的距離，盼藉此促成雙方更廣泛、正式的談判，使這場漫長戰爭落幕。

川普二○一七年一月入主白宮後沒多久，即勉強同意提供正與神學士民兵戰鬥的美軍更多人力和物力，使駐阿美軍兵力達到約一．五萬，惟一年過去，在全阿四○七個地區中，阿國政府能掌控或影響的僅勉強過半的二二九個，神學士則有五十九個，雙方爭奪其餘一一九個地區。

過去幾週，美方高官已飛抵阿國和巴基斯坦，替美國與神學士直接會談鋪路。國務卿龐皮歐上週短暫訪問喀布爾，主管南亞、中亞事務的助理國務卿威爾斯（Alice Wells）也與阿、巴兩國高層為此磋商數天。華府欲藉此說服阿國高層，美方仍會與阿國政府協商，這些舉措只是為了打破僵局與破冰。

美國前總統布希及歐巴馬任內曾參贊阿國局勢的美國前駐北約組織（ＮＡＴＯ）大使魯特（Douglas Lute）支持川普此一決定，美國當前在阿富汗陷入外交僵局，該尋求使之進展的創意作法。但華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）學者瓊斯（Seth Jones）認為，幾無證據顯示，神學士高層對達成能讓美、阿兩國官員可以接受的和平協議真的有興趣。神學士高層相信，他們即將贏得勝利、時間對其有利。