泰洞穴少年脫困 大人們卻吵翻了

2018-07-17

穆斯克辱潛水員戀童癖

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上月前往泰國清萊府「 睡美人洞」探險的足球「野豬隊」少年球員與教練受困十八天驚魂記，儘管跨國搜救行動十日圓滿落幕，但美國最大電動汽車及太陽能公司「特斯拉」執行長穆斯克打造迷你潛艇模型，並親自攜往現場助陣後，因不滿遭深諳當地地形的英國潛水員昂斯沃思（Vern Unsworth）評為「公關噱頭」，十五日竟指對方為洞裡不見人影的「戀童癖」，引發眾議。

昂斯沃思十六日表示，不排除對穆斯克提告，待他返回英國再做決定，還不忘酸穆斯克「他就只是個搞公關噱頭的商人」。

因應推特粉絲建議，穆斯克自稱諮詢過網路上的「洞穴專家」，以火箭零件花了一週半，造出自稱可救人的迷你潛艇，卻只拿到睡美人洞口留影發照。而這個近兩公尺的小潛艇，不僅救難官員認為與錯綜複雜的洞穴通道不合，現年六十三歲的昂斯沃思更直言，「進入洞穴最初五十公尺」就會卡關，為「絕無機會上工」的宣傳工具。

穆斯克顯然氣炸，十五日在他擁有二二三○萬追隨者的推特發表長篇大論，聲稱現場救難人員明明不斷開口要求造艇，但被他拒絕，泰國海軍海豹部隊甚至親送他入穴，當時根本不見昂斯沃思，揚言日後將親自把潛艇開入洞內以證實己言不虛；他以「戀童癖男」稱之，似乎暗指昂斯沃思為泰國兒童性觀光業旅居當地，還拿「簽名的一美元來賭」對方真有此癖。

但丹麥潛水專家拉斯穆森認為穆斯克發言「不當」，力挺探索睡美人洞已有十年歷史的昂斯沃思乃「有效繪製那個洞穴地圖最多的人」，「為我們潛水人員點亮明燈」。引發譴責後，穆斯克悄悄撤下相關推文，但未做後續回應。