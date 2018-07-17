北韓增產濃縮鈾 美國務卿當面嗆有證據

2018-07-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「讀賣新聞」十六日披露，美國國務卿龐皮歐本月六日至七日訪問北韓期間曾表明，美方握有證據，顯示朝方正啟動其秘密濃縮鈾設施，警告此舉「對美朝關係並非好事」。美國網路雜誌「外交家」（The Diplomat）和日本「每日新聞」也引述美國明德大學蒙特雷國際研究學院（ＭＩＩＳ）學者路易斯（Jeffrey Lewis）與美國情報機構的分析報導，該神秘核設施很可能隱藏在平壤郊外的平安南道千里馬郡。

讀賣引述美、日和南韓消息人士報導，龐皮歐與北韓勞動黨副委員長、統一戰線部長金英哲會談時直指，有情報顯示北韓正增產濃縮鈾、隱匿核設施及核彈頭，並擴建位於北韓東北部咸鏡南道咸興的彈道飛彈工廠。龐皮歐還說，為預防梅雨季大雨等天災，北韓也對相關設施進行補強工程，美方皆已掌握證據。

據報導，龐皮歐要求平壤儘快著手推動無核化，金英哲則對無核化具體時程不置可否，反而要求美方發表韓戰正式結束的終戰宣言，且愈快愈好。龐皮歐此行未能見到北韓領導人金正恩，北韓外交部甚至發表聲明砲轟美國。

美國官員指出，有明確證據顯示，在六月十二日美朝元首高峰會後，不僅已知的寧邊核設施仍繼續生產濃縮鈾，北韓還有一處美方僅知名為「降仙」的秘密濃縮鈾設施，鈾濃縮能力為寧邊的兩倍。

路易斯等研究人員根據衛星照片及金正日、金正恩父子的行程紀錄研判，該設施很可能自二○○二年起開始建造，就在平壤大同江右岸的千里馬郡，主建築為一棟長一一○公尺、寬五十公尺的平房。冬季衛星圖顯示，該平房周邊其他建物均有積雪，唯其獨無，研判內部可能有會發熱的鈾濃縮設施。

  • 日本「讀賣新聞」16日披露，美國國務卿龐皮歐本月6日至7日訪問北韓期間曾表明，美方握有證據，顯示朝方正啟動其秘密濃縮鈾設施，警告此舉「對美朝關係並非好事」。美國網路雜誌「外交家」（The Diplomat）和日本其他媒體也引述美國明德大學蒙特雷國際研究學院學者路易斯與美國情報機構的分析報導，該神秘核設施很可能隱藏在平壤郊外的平安南道千里馬郡。（取自網路）

    日本「讀賣新聞」16日披露，美國國務卿龐皮歐本月6日至7日訪問北韓期間曾表明，美方握有證據，顯示朝方正啟動其秘密濃縮鈾設施，警告此舉「對美朝關係並非好事」。美國網路雜誌「外交家」（The Diplomat）和日本其他媒體也引述美國明德大學蒙特雷國際研究學院學者路易斯與美國情報機構的分析報導，該神秘核設施很可能隱藏在平壤郊外的平安南道千里馬郡。（取自網路）

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