北韓增產濃縮鈾 美國務卿當面嗆有證據

2018-07-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「讀賣新聞」十六日披露，美國國務卿龐皮歐本月六日至七日訪問北韓期間曾表明，美方握有證據，顯示朝方正啟動其秘密濃縮鈾設施，警告此舉「對美朝關係並非好事」。美國網路雜誌「外交家」（The Diplomat）和日本「每日新聞」也引述美國明德大學蒙特雷國際研究學院（ＭＩＩＳ）學者路易斯（Jeffrey Lewis）與美國情報機構的分析報導，該神秘核設施很可能隱藏在平壤郊外的平安南道千里馬郡。

讀賣引述美、日和南韓消息人士報導，龐皮歐與北韓勞動黨副委員長、統一戰線部長金英哲會談時直指，有情報顯示北韓正增產濃縮鈾、隱匿核設施及核彈頭，並擴建位於北韓東北部咸鏡南道咸興的彈道飛彈工廠。龐皮歐還說，為預防梅雨季大雨等天災，北韓也對相關設施進行補強工程，美方皆已掌握證據。

據報導，龐皮歐要求平壤儘快著手推動無核化，金英哲則對無核化具體時程不置可否，反而要求美方發表韓戰正式結束的終戰宣言，且愈快愈好。龐皮歐此行未能見到北韓領導人金正恩，北韓外交部甚至發表聲明砲轟美國。

美國官員指出，有明確證據顯示，在六月十二日美朝元首高峰會後，不僅已知的寧邊核設施仍繼續生產濃縮鈾，北韓還有一處美方僅知名為「降仙」的秘密濃縮鈾設施，鈾濃縮能力為寧邊的兩倍。

路易斯等研究人員根據衛星照片及金正日、金正恩父子的行程紀錄研判，該設施很可能自二○○二年起開始建造，就在平壤大同江右岸的千里馬郡，主建築為一棟長一一○公尺、寬五十公尺的平房。冬季衛星圖顯示，該平房周邊其他建物均有積雪，唯其獨無，研判內部可能有會發熱的鈾濃縮設施。