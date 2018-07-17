以色列竊走核機密 伊朗沒發現

2018-07-17

編譯劉宜庭／綜合報導〕紐約時報、華盛頓郵報等十五日報導，以色列當局證實，該國「情報及特殊使命局（Mossad，莫薩德）」今年一月三十一日潛入伊朗首都德黑蘭附近一座倉庫，竊走伊朗核武計畫「阿馬德專案（Project Amad）」的大量機密資料；以國情報人員耗費逾六小時完成任務，全程未被伊朗當局發現。此為以國首次公開該行動的具體細節及所得資料，正與國際原子能總署（ＩＡＥＡ）、美國及歐洲情報機構共同檢視相關文件。

以色列總理納坦雅胡四月三十日曾聲稱，手上握有德黑蘭持續發展核武的證據，藉此力挺美國退出二○一五年生效的「伊朗核協議」。不過，莫薩德取得的核武相關機密文件，實際上無法作為伊朗違反核協議的證據，也未顯示伊朗近期有發展核武的具體行為。

據報導，莫薩德二○一六年接獲情報，得知德黑蘭當局決定蒐集及藏匿過往核武計畫的相關文件，遂開始策劃攔截行動。一七年一月，莫薩德追蹤到伊朗當局將十萬份文件存放在德黑蘭南部近郊的一座倉庫，而伊朗當局為避人耳目，並未派員嚴密看管該處設施，僅部署安全警報系統與非全天候輪班的警衛。

莫薩德調查該座倉庫的保全系統後，選在一月三十一日潛入該設施，解除警報系統，破壞並檢視三十二個保險箱，耗時六小時又二十九分鐘，竊走重達半噸的機密資料，其中包括「阿馬德專案」的五萬五千頁紙質文件、一百八十三張存放電子資料的光碟片等。莫薩德強調，盡可能帶走所有重要資料。

德黑蘭當局拒絕承認此事，聲稱以國出示的文件都是偽造的假資料。以國為了反駁伊朗的說法，允許記者戴手套查看一些伊朗物理學家的手稿，並公開此前從未曝光過的文件副本。

莫薩德並未透露如何將機密資料運離伊朗，但強調相關文件顯示，伊朗並未向國際原子能總署供述所有核武設施，一旦伊朗決定恢復發展核武，即可迅速利用過去的成果，擴大其核武能力。