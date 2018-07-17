中俄歐盟「美最大敵人」

2018-07-17

歐盟回應不要破壞全球秩序

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普在他和俄羅斯總統普廷舉行高峰會前夕，點名歐盟、中國和俄羅斯是美國最大敵人（foe），並再度指責美國媒體是全民公敵，聲稱不論峰會結果好壞，媒體都不會認可。歐洲理事會主席圖斯克則回應，歐盟與美國是朋友，並呼籲美、俄和中國領導人不要破壞全球秩序。

川普接受美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）新聞節目「面對全國」訪問的內容於十五日播出。當被問及哪些國家是美國現今在全球的最大敵人時，川普直言美國有很多敵人，「在貿易行為上，我認為歐盟就是敵人；現在你不會覺得他們是敵人，但他們就是敵人。」川普還說，「俄國在某些層面上是敵人，中國在經濟上肯定也是敵人，但這不代表這些國家很壞，只意味他們充滿競爭力。」

對此，歐洲理事會主席圖斯克先是推文表示，「歐盟與美國是最好的朋友，說我們是敵人是在散播假新聞。」十六日，在北京出席歐盟與中國高峰會的圖斯克又說，全球結構正在發生變化，美、中、俄和歐洲必須承擔共同責任，不讓貿易戰破壞全球秩序，而是透過改革國際貿易規則加以改善。他也呼籲川普、普廷和中國領導層與歐洲合作，共同推動世貿組織（ＷＴＯ）改革進程，「還有時間防範衝突與混亂。」

另一方面，川普十五日也再度推文砲轟媒體，直言無論他在美俄峰會中表現多好，美國媒體還是會刻意找碴，「大部分媒體確實是人民公敵」。紐約時報指出，川普此言顯然是企圖降低外界對「雙普會」的期待，其幕僚近期也在做此努力。例如，美國駐俄大使洪博培（Jon Huntsman）便形容，「雙普會」不算是峰會，因為雙方並未打算針對特定議題達成任何協議，只能視作會談。