川普大評英脫歐 拱梅伊告歐盟

2018-07-16

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普在十五日刊出的專訪中對英國脫離歐盟發表高見，認為英國應在與歐盟談判時爭取「分拆」，以便英美達成貿易協議。英國首相梅伊透露，川普建議她以控告歐盟為脫歐策略。川普還透露英國女王伊莉莎白二世對他說，她認為英國脫歐是「非常複雜的問題」，似乎有破壞王室禮節之嫌。

川普在「週日郵報（Mail on Sunday）」刊出的專訪中表示，他曾告訴梅伊無論與歐盟達成什麼協議，都必須做到分拆（carve out），如此英美才能達成貿易協議…美國不能被排除在外，畢竟美國比歐盟大得多；就此點而言，美國更重要，再說英國有許多美國喜愛的產品。梅伊稍後告訴英國廣播公司（ＢＢＣ），川普曾建議她不要和歐盟協商，而是直接告歐盟；但她並未接受，認為應該與歐盟商討出一項對英國最有利的協議。

梅伊還說，川普也表示，既然已和歐盟協商，那也不該就此放棄談判。川普十二日接受「太陽報」專訪時透露，他曾告訴梅伊如何處理與歐盟的關係，「我會有很不一樣的作法」，但她「沒聽我的話」，連日來引發各方揣測。

此外，川普在專訪中證實，曾與女王伊莉莎白二世討論脫歐問題，女王認為這是「非常複雜的問題」，他對此深表認同「…我想沒人知道那會是多麼複雜的事。每個人都以為會是『喔，這很簡單，我們加入或不加入，或是看看會發生什麼事。』」川普還說，他看到女王想起多年前過世的母親。川普的媽媽是女王粉絲。

川普是在搭機前往蘇格蘭前，在「空軍一號」專機上接受英國電視節目主持人摩根（Piers Morgan）專訪，訪談內容十五日刊出。除了大聊脫歐外，川普也論及美國與北韓高峰會、移民、俄羅斯總統普廷與即將到來的美俄高峰會與「通俄門」調查等，並迄今最明確地表態將在二○二○年競選連任，因為「 每個人都希望我這麼做」，還說在對手民主黨陣營中，看不到任何能與他匹敵的對手。

  • 蘇格蘭民眾十四日在首府愛丁堡抗議美國總統川普來訪。（歐新社）

    蘇格蘭民眾十四日在首府愛丁堡抗議美國總統川普來訪。（歐新社）

  • 美國總統川普十六日將和俄羅斯總統普廷在芬蘭首都赫爾辛基舉行高峰會，大批芬蘭民眾十五日在赫爾辛基街頭示威。（路透）

    美國總統川普十六日將和俄羅斯總統普廷在芬蘭首都赫爾辛基舉行高峰會，大批芬蘭民眾十五日在赫爾辛基街頭示威。（路透）

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