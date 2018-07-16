川普大評英脫歐 拱梅伊告歐盟

2018-07-16

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普在十五日刊出的專訪中對英國脫離歐盟發表高見，認為英國應在與歐盟談判時爭取「分拆」，以便英美達成貿易協議。英國首相梅伊透露，川普建議她以控告歐盟為脫歐策略。川普還透露英國女王伊莉莎白二世對他說，她認為英國脫歐是「非常複雜的問題」，似乎有破壞王室禮節之嫌。

川普在「週日郵報（Mail on Sunday）」刊出的專訪中表示，他曾告訴梅伊無論與歐盟達成什麼協議，都必須做到分拆（carve out），如此英美才能達成貿易協議…美國不能被排除在外，畢竟美國比歐盟大得多；就此點而言，美國更重要，再說英國有許多美國喜愛的產品。梅伊稍後告訴英國廣播公司（ＢＢＣ），川普曾建議她不要和歐盟協商，而是直接告歐盟；但她並未接受，認為應該與歐盟商討出一項對英國最有利的協議。

梅伊還說，川普也表示，既然已和歐盟協商，那也不該就此放棄談判。川普十二日接受「太陽報」專訪時透露，他曾告訴梅伊如何處理與歐盟的關係，「我會有很不一樣的作法」，但她「沒聽我的話」，連日來引發各方揣測。

此外，川普在專訪中證實，曾與女王伊莉莎白二世討論脫歐問題，女王認為這是「非常複雜的問題」，他對此深表認同「…我想沒人知道那會是多麼複雜的事。每個人都以為會是『喔，這很簡單，我們加入或不加入，或是看看會發生什麼事。』」川普還說，他看到女王想起多年前過世的母親。川普的媽媽是女王粉絲。

川普是在搭機前往蘇格蘭前，在「空軍一號」專機上接受英國電視節目主持人摩根（Piers Morgan）專訪，訪談內容十五日刊出。除了大聊脫歐外，川普也論及美國與北韓高峰會、移民、俄羅斯總統普廷與即將到來的美俄高峰會與「通俄門」調查等，並迄今最明確地表態將在二○二○年競選連任，因為「 每個人都希望我這麼做」，還說在對手民主黨陣營中，看不到任何能與他匹敵的對手。