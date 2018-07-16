遏阻中國東進 日自衛隊增建離島基地

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「產經新聞」十五日報導，日本防衛省為因應中國擴張，強化其西南國土防禦，並作為爆發戰事時，駐紮沖繩那霸基地的航空自衛隊戰鬥機分散兵力部署、保存反擊戰力的據點，已決定將鹿兒島縣的無人島「馬毛島」作為那霸基地替代基地的方針。
目前該島約九十九％產權為日本一家私人開發商的子公司持有，二○○○年代曾傳出中國上海的不動產開發公司和度假區開發公司與前述日商接洽，企圖買下該島，引起日本政府高度關注。日本「週刊Post」曾引述防衛省消息人士報導，幕後黑手絕對是中國當局。
馬毛島 美艦訓練候選點
馬毛島現為美軍航空母艦進行艦載機「陸地航母起降訓練（ＦＣＬＰ）」的候選地點。以神奈川縣橫須賀基地為母港的美國海軍核動力航母「雷根號」在出海前，其F/A-18等艦載機的飛行員，即利用該島從事ＦＣＬＰ。這些艦載機三月時會將據點從神奈川縣厚木基地移轉到山口縣岩國基地，再從岩國基地飛往該島實施訓練，每年為期約兩週，其餘時間該島跑道均閒置。
面積約八平方公里的馬毛島位於種子島以西十二公里，島上各有一條東西向、南北向的跑道呈十字形交叉。一九八○年代還曾有人居住，後作為石油儲備基地、自衛隊雷達基地，甚至存放核廢料。日本政府二○一一年起開始洽購該島，迄今與民間開發商仍無法達成協議。該開發商此前已被債權人聲請破產，若進入破產程序，防衛省便有機會買下。
考量到該島周邊有九州長崎縣佐世保和沖繩等美軍基地，戰略價值至關重要，若落入中國之手，將嚴重影響日本國防安全。防衛省擔心，一旦西南諸島海域唯一據點那霸基地的跑道遭破壞，航空自衛隊將面臨無替代基地可用的窘境。若能及時將駐防那霸基地的空自F-15戰機部署在馬毛島，即便那霸基地遭轟炸或飛彈攻擊，也能保存F-15戰力免遭摧毀。
此外，由於空自可能引進短場與垂直起降的F-35B戰機，並部署在宮崎縣新田原基地，海上自衛隊也考慮將直升機護衛艦「出雲號」改裝為可供F-35B起降的航母，故未來F-35B與出雲號也可能將該島當作訓練地點。