中英對照─Hottest Night in Recorded History Just Logged in Oman／史上最熱的夜晚甫登陸阿曼

2018-07-16

◎劉宜庭

The day of June 26 was a scorcher in the town of Quriyat, Oman. Temperatures in the town, which is weathering a miserable heat wave, peaked at 121.6 degrees Fahrenheit (49.8 degrees Celsius) during the day, according to Weather Underground. That’s just shy of the Omani record-high temperature of 123.4 degrees F (50.8 degrees C), set on May 30, 2017.

阿曼城鎮古賴亞特的6月26日是個大熱天。根據「地下氣象」組織,這座遭受熱浪肆虐的城鎮,當日白天高溫飆升至華氏121.6度(攝氏49.8度),僅略低於阿曼歷史高溫、2017年5月30日的華氏123.4度(攝氏50.8度)。

But anyone in Quriyat hoping for an evening respite from the extreme heat would have been disappointed: Temperatures fell to a low of just 108.7 degrees F (42.6 degrees C). That’s a world record: the highest "low" temperature ever recorded in history.

而期盼極端高溫能在夜間趨緩的古賴亞特居民,恐怕已感到失望,因為當天的低溫只有華氏108.7度(攝氏42.6度)。這也創下歷史紀錄:史上最高夜間「低溫」。

Oman, a hot and dry country located on the southeastern tip of the Arabian Peninsula (south of Saudi Arabia and east of Yemen) is a frequent site for ultrahot weather, including the last record-high low; Weather Underground reports that record, 107.4 degrees F (41.9 degrees C), was set at Khasab Airport on June 27, 2011.

阿曼,一個炎熱且乾燥的國家,坐落於阿拉伯半島東南端(沙烏地阿拉伯以南、葉門以東),是個經常出現極熱氣溫的地點,最近一次的史上最熱夜間低溫也出現在這裡;地下氣象組織報導,該紀錄是2011年6月27日海塞卜機場的華氏107.4度(攝氏41.9度)。

新聞辭典

Fahrenheit:名詞,華氏溫標;形容詞,華氏溫度的。例句:On the Fahrenheit scale, the freezing point of water is 32 degrees F and the boiling point is 212 degrees F at standard atmospheric pressure.(華氏溫標當中,水在標準大氣壓力下的凝固點為華氏32度、沸點為華氏212度。)

Celsius:名詞,攝氏溫標;形容詞,攝氏溫度的。例句:The Celsius scale was based on 0 degrees C for the freezing point of water and 100 degrees C for the boiling point of water at 1 atm pressure.(攝氏溫標以水在一大氣壓下的凝固點作為攝氏0度、沸點作為攝氏100度。)

peninsula:名詞,半島。例句:In 1991, Pyongyang joined Seoul in signing a "joint declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula."(1991年,平壤攜手首爾簽署《朝鮮半島無核化共同宣言》。)