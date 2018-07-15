東非世仇和解 厄利垂亞總統出訪衣索比亞

2018-07-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕暌違二十二年，東非國家厄利垂亞總統阿夫瓦基（Isaias Afwerki）十四日抵達衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴，展開三天的外交訪問，為長期持續軍事對峙的衣、厄兩國「寫下歷史新頁」。衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）親赴機場迎賓，而在阿迪斯阿貝巴街頭，千人載歌載舞，揮舞著厄利垂亞國旗，夾道歡迎阿夫瓦基。

北鄰紅海、南與衣索比亞接壤的厄利垂亞，人口約五百萬，一九九三年正式脫離衣索比亞獨立建國，目前仍是全球最封閉的國家之一，由七十二歲的阿夫瓦基長期把持政權。厄、衣兩國一九九八年因領土爭議爆發邊界戰爭，至二○○○年簽署和平協議時，已造成至少數萬人戰死；其後兩國又因邊界城鎮巴德梅（Badme）爭議，持續軍事對峙，長期僵持在「不戰不和」的緊張情勢，進而導致成千上萬厄國民眾逃往歐洲、以色列等地。

兩國自一九九八年斷交

衣、厄兩國自一九九八年斷交，直到阿邁德本月八日出訪厄國，九日宣布結束戰爭，兩國才實現外交融冰；厄國位於阿迪斯阿貝巴的舊大使館，預計在阿夫瓦基訪衣期間重新開館，阿夫瓦基和阿邁德十五日也有望攜手出席萬人演唱會。

四十二歲的阿邁德今年四月走馬上任後，在名列非洲第二大人口國的衣索比亞大舉推動革新，其中就包括改善與厄國的關係；阿邁德已宣布拆除邊界隔離牆、允許兩國人民互訪、重啟電話熱線、互設大使館、開辦往來兩國的航線等新政。

衣國積極推動外交融冰，衣索比亞航空公司預計十八日首航往來兩國的定期航線。分析認為，隨著衣、厄兩國結束戰爭並開始外交來往，厄國未來能否改善備受國際批評的人權及民主現況，後續值得觀察。與此同時，厄國經濟也有望受益於衣國近來快速的經濟成長；做為內陸國家的衣國，此前已簽署使用厄國港口設施的相關協議。