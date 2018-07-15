非洲13棵千年猢猻樹 僅剩4棵

2018-07-15

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕有著粗大膨脹樹幹的猢猻樹（boabab），是非洲代表性樹種。一篇刊登在科學期刊《自然植物》（Nature Plants）的研究指出，過去十幾年間，非洲十三棵有一千至兩千五百年歷史的最古老猢猻巨樹中，已有九棵死亡；該研究指出，這快速的消亡堪稱「空前規模」。節節升高的氣溫與日漸增多的乾旱是可能因素，然而，確切原因至今仍不明。

這些死亡發生在南部非洲國家的波札那、納米比亞、南非、尚比亞以及辛巴威。該研究作者、南非國家研究基金會伍德伯恩（Stephan Woodborne）說，「這些倒下的樹都在猢猻樹分布的南部地帶」，「我們認為它們存在的氣候包絡（climate envelope）正逐漸轉移，因此，我們談論的並非猢猻樹的大規模滅絕」。研究人員發現，受影響區域鮮少有幼樹，而成樹陸續死亡。

猢猻樹挺立於南部非洲炎熱、乾燥的大草原，大象、犀牛與其他野生動物時常出沒其間。象群會吃猢猻樹果，因此有助於該樹的散播、生長。伍德伯恩指出：「猢猻樹的大小、形狀，使它明顯成為代表性樹種。在非洲的地貌上，它們非常獨特。自古以來，各部落基於各種理由使用它。我們在這些樹底下發現許多考古遺址。」

猢猻樹的樹幹與樹枝儲存大量水分，使得它們有圓鼓鼓的形狀。在雨季期間，巨大的猢猻樹可儲存多達十四萬公升的水。口渴的象群時常剝除猢猻樹皮，以獲得水分。當地部落崇敬猢猻樹，時常在樹邊舉行傳統宗教儀式，與祖先溝通。居民也利用酸酸的猢猻樹果製酒，以及混合牛奶成為類似優格的食物，或者單純地在樹下納涼。